4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

استحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 50.2 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 454.7 مليون درهم في تداولات أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((جي إف إتش المالية)) و((سالك)) و((دبي الإسلامي))، بسيولة ناهزت 228.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4300 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4324.2 نقطة، منخفضاً بـ 0.44 %.وتصدر سهم ((دبي الوطنية للتأمين)) ارتفاعات 20 سهماً بالسوق، مرتفعاً 10 %، وصعدت في سوق دبي أسهم شعاع كابيتال 3 %، وأرامكس 2.5 %، والفردوس القابضة 2.4 %، وسالك 1.76 %.

وشهد سوق دبي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم وطنية إنترناشيونال القابضة، بقيمة إجمالية بلغت 19.9 مليون درهم، على 29.5 مليون سهم، بسعر 0.674 درهم للسهم.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 22.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 149 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 126.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9288.93 نقطة، متراجعاً 0.48 % بنهاية جلسة أمس.وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 180.4 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه ((أدنوك للحفر))، جاذباً 106.45 ملايين درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة))، بسيولة 69.7 مليون درهم.وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم الظفرة للتأمين 13.7 %، والخليج الاستثمارية 11.3 %، وأيبيكس للاستثمار 5.4 %، وإي سفن - أذونات 4.7 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 949.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و454.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 511.4 مليون سهم، عبر 30.8 ألف صفقة.

المؤشرات الخليجية

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية في جلسة أمس، باستثناء سوقي مسقط والبحرين. أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 12117 نقطة (- 65 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليارات ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 86.70 ريالاً. وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وجبل عمر، وإس تي سي، ومجموعة تداول، والعربي الوطني، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %، وتصدر سهم البحر الأحمر، ارتفاعات السوق بنسبة 10 % عند 45.50 ريالاً.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.25 % إلى 7180.38 نقطة. وبلغت التداولات 72 مليون دينار.وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.51 % إلى 10137 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 433 مليون ريال.فما ارتفع مؤشر البحرين العام 1.55 % إلى 1,958.06 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط 0.62 % إلى 4720.237 نقطة.

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