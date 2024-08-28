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79773 رحلة لـ«فلاي دبي» في 8 أشهر

8/28/2024 7:29:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شغلت ((فلاي دبي)) 79773 رحلة إلى 125 وجهة حول العالم خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 71840 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 10.6 %، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)).

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة للشركة من يناير حتى نهاية أغسطس بلغت 79773 رحلة موزعة بين 10731 رحلة في أغسطس، و10627 رحلة في يوليو، و9877 في يونيو، و9609 رحلات في مايو، و9793 في أبريل، و9794 رحلة في مارس، و9473 في فبراير، و9869 رحلة في يناير. ودشنت ((فلاي دبي)) رحلاتها المنتظمة إلى مطار ((بازل مولوز فريبورغ)) الأوروبي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهة.

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