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الهند تستورد 160 طناً من الذهب من الإمارات

8/28/2024 7:29:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الحكومة الهندية استيراد 160 طناً من الذهب من الإمارات بسعر تفضيلي لعام 2024 - 2025، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حسبما ذكر موقع ((إن دي تي بروفيت)). وتسمح الاتفاقية للهند باستيراد ما يصل إلى 200 طن من الذهب سنوياً من الإمارات بإعفاء جمركي بنسبة 1 %، بموجب حصة التعرفة الجمركية.

وفي العام الماضي، حددت الهند حداً أقصى لاستيراد الذهب من الإمارات عند 140 طناً، زادتها العام الجاري إلى 160 طناً. وبحسب تقرير من مؤسسة ((GTRI)) البحثية، ارتفعت واردات الهند من الذهب من الإمارات بنسبة 147.6 %، وذلك من 3 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في 2023، إلى 7.6 مليارات دولار في السنة المالية 2024.

ويشكل المعدن النفيس 5 % من إجمالي واردات الهند. وخفضت الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى 6 % من 15 %. وفي الفترة من 2023 إلى 2024، ارتفعت واردات الهند من الذهب بنسبة 30 % إلى 45.54 مليار دولار.

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