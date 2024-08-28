أنشطة وفعاليات متنوعة تسبق ختام مفاجآت صيف دبي

تختتم مفاجآت صيف دبي موسمها الأحد المقبل، وتشجع الجميع على عدم تفويت الأيام الأخيرة المليئة بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المذهلة في جميع أنحاء المدينة. وبعد 65 يوماً من الاحتفالات المتواصلة بفصل الصيف، سيحصل سكان دبي وزوارها على فرصة أخيرة للاستمتاع بآلاف التجارب والمغامرات الممتعة بأسعار لا تقبل المنافسة.

وتستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقديم مجموعة استثنائية من المفاجآت الجديدة والحفلات الموسيقية التي يحييها كبار النجوم وعروض الكوميديا الرائعة وأنشطة اللياقة البدنية داخل مراكز التسوق والمأكولات الشهية وعروض التسوق التي لا تضاهى والسحوبات التي تتيح فرصة الفوز بجوائز كبرى، وغيرها الكثير.

تضم مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية مجموعة من أكثر العروض الترفيهية تميزاً وتنوعاً على الإطلاق. ويقدم مغني البوب الإيراني رضا صادقي مجموعة من أشهر ألحانه على مسرح زعبيل اليوم، في ما يحتفي المغني الهندي شان بروعة موسيقى بوليوود على مسرح كوكاكولا أرينا بعد غدٍ.وتقدم الفرقة الموسيقية الفلبينية باروكيا ني إدغار الحائزة على عدة جوائز، أمسية لا تُنسى مليئة بموسيقى الروك والبوب والفانك والرابكور الأحد المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا.

سباقات جري

يمكن لعشاق اللياقة البدنية والعائلات والأصدقاء بدءاً من يوم الأحد المشاركة في سباق الجري الصيفي الداخلي الذي يُقام في دبي فستيفال سيتي مول يوم 1 سبتمبر. وبإمكان الجميع من هواة الجري إلى عشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات ومستويات المهارة تحطيم الأرقام القياسية أو الاستمتاع بالركض بصحبة العائلة والأصدقاء من خلال الاختيار من بين ثلاثة مسارات بطول 2.5 أو 5 أو 10 كيلومترات. التسجيل مفتوح الآن على موقع السباق.

أسبوع الصيف للمطاعم

يقدم أسبوع الصيف للمطاعم للجميع فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات بأفضل الأسعار في ما يزيد على 60 من أفضل وجهات تناول الطعام والمطاعم المعروفة في دبي، بدءاً من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وحتى وجهات الطعام المحلية المفضلة لدى الجميع.

والتي تقدم قوائم طعام مصممة خصيصاً لمدة محدودة تضم أطباقاً حصرية بأسعار لا تقبل المنافسة، بما في ذلك وجبات غداء من طبقين مقابل 95 درهماً، ووجبات عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً، ووجبات فطور مختارة مقابل 69 درهماً. ويتوجب على عشاق الطعام الإسراع بالحجز اليوم حصرياً من خلال منصة OpenTable.

عالم الخيال

تستعد دور عرض روكسي سينما في جميع أنحاء المدينة لاختتام موسم الأفلام الصيفية مع الجدول النهائي للعروض المناسبة للعائلات في إطار فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 1 سبتمبر. وبعيداً عن الشاشة الكبيرة، يقدم الفنان الكوميدي المصري صالح النواوي عرض كوميديا ارتجالية في دار عرض روكسي إكستريم، التي تضم أكبر شاشة سينما في الشرق الأوسط في دبي هيلز مول.

ويمكن للأطفال في اليوم نفسه، الاستمتاع بصباح مليء بالمرح المتواصل والأغاني مع فنان الترفيه العائلي المفضل في دولة الإمارات ماجيك فل الذي سيقدم عرضه الفردي الرائع في دبي هيلز مول بعد غدٍ. وفي الوقت نفسه، يمكن لعشاق ليغو المشاركة في فعالية ليغولاند المؤقتة التي تقدم ساعات من المرح والتشويق حتى الأحد.

آلاف العروض

تسدل مفاجآت صيف دبي الستار على 10 أسابيع من تنزيلات موسم الصيف التي قدمت آلاف العروض الترويجية الحصرية على العلامات التجارية الكبرى هذا الصيف. ويمكن للجميع الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 % على أكثر من 550 علامة تجارية في ما يزيد على 2500 متجر في إطار فعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الحصول على المستلزمات المدرسية من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها المتاجر الرائدة على مستوى المدينة، بما في ذلك جمبو وشرف دي جي وإي ماكس، إضافة إلى السوق الخاص بمنتجات العودة إلى المدارس في الواحة سنتر.

مفاجآت مذهلة تتضمن:

حفلات موسيقية

عروض كوميدية

فعاليات اللياقة البدنية

مأكولات شهية

عروض استثنائية

سحوبات مميزة

جوائز كبرى

انتعاش قوي لقطاع المطاعم في الإمارات

سجلت قطاعات خدمات الطعام في الإمارات، التي تشمل المطاعم والتموين والمطابخ السحابية، نمواً قوياً على مدار السنوات الماضية. ووفقاً لتقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني فإن هناك تسارعاً بوتيرة النمو في قطاع خدمات الطعام.

ويشهد قطاع خدمات الطعام نمواً مستمراً، وأن عدد منافذ الطعام على أساس نصيب الفرد في الإمارات يفوق ما هو عليه في دول أخرى بالمنطقة، مما يعكس تميز قطاع السياحة والترفيه.

ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كان هناك 22517 منشأة لتقديم الطعام والمشروبات بالدولة في عام 2021. وتشير التقديرات الأكثر حداثة إلى أن هذا الرقم قد ارتفع إلى نحو 30 ألف منشأة في الوقت الحالي.

وتتركز معظم هذه المنشآت في دبي وأبوظبي، حيث توجد حوالي 18 ألف منشأة منها في دبي.

وفيما يتعلق بالعمالة، بلغ عدد الموظفين الذين يعملون في أنشطة تقديم الطعام والمشروبات خلال عام 2020 نحو 197200 موظف، ثم ارتفع إلى 207600 موظف خلال 2021. ومن المؤكد أن هذا العدد قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر النمو بقطاع خدمات الطعام في الإمارات في ظل استمرار تحسن البيئة الاقتصادية العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز