الإمارات.. توقعات الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات

خلال الأيام الخمسة المقبلة، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع لنسب الرطوبة وواحتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الخميس



الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً. سيكون الطقس صحوًا بوجه عام، مع غيوم جزئية، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً مصحوبة بأمطار بعد الظهر.



الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً لتثير الغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.



البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الجمعة

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً. الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.



الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.



البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



السبت

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً. الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.



الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً وتثير الغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.



البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً. غائم جزئياً يتحول إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة على المناطق الشرقية والجنوبية.



الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانًا وتثير الغبار والأتربة، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.



البحر: متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الإثنين

الطقس: غائم جزئيًا يتحول إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة.



الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تكون نشطة إلى قوية أحيانًا وتثير الغبار، خاصة شمالاً وشرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.



البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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