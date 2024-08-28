«التربية» ترصد 6 أنواع لتقييم أداء الطلبة

كشفت وزارة والتعليم عن مراحل تقييم طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم للعام الأكاديمي 2024 - 2025، ورصدت 6 أنواع لتقييم أداء الطلبة في مختلف الحلقات الدراسية، إذ يتم تنفيذ الاختبار التشخيصي وإعداد خطط التدخل ((علاجية وإثرائية)) وتنفيذها وإعداد خطط تدخل وفقاً لنتائج الاختبارات التشخيصية، خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح الدليل الإرشادي تصنيف التقييم المستمر للطلبة، لمسارين، الأول تقييمات على مستوى وتضم التقييم التكويني غير مرصود الدرجة، والتقييم التكويني مرصود الدرجة، فيما شمل المسار الثاني التقييم المركزي الخاص بالوزارة، ويضم الاختبار التشخيصي، واختبارات نهاية الفصل والتعلم والتقييم القائم على المشاريع واختبار الإعادة.

تقييم تكويني

وأفاد الدليل أن التقييم التكويني غير مرصود الدرجة، ويركز على دعم نمو تعليم الطلبة، عبر الأسئلة المباشرة والملاحظة وأوراق العمل والتقييم الذاتي وتقييم الأقران ومهمات الأداء ضمن منصات التعليمية المختلفة والاستبيانات.

وذكرت الوزارة أن التقييم التكويني مرصود الدرجة، يبنى وينفذ من قبل المعلمين طوال العام الأكاديمي وفق معايير تحدد مركزياً، ومن أمثلتها النتاج الكتابي ومهام الأداء الموكلة للطلبة وملف الإنجاز والمشاريع والاختبارات والتقارير.

وقالت إنه لا يوجد تقييم مركزي لطلبة الصفين الأول والثاني، ولكن تطبق إجراءات التقييم التكويني مرصود الدرجة والختامي في جميع مواد المجموع (A) من قبل المعلم، وتحتسب درجات التقييم التكويني مرصود الدرجة ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المحددة.

وبينت الوزارة أن الاختبار التشخيصي يستهدف مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لجميع الطلبة وفي الصفوف الدراسية كافة، ويبنى اختبار الصفين الأول والثاني وينفذ من قبل المدارس بما يتماشى مع المعايير المحددة مركزياً، ويبنى الاختبار مركزياً للطلبة الصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر، لافتة إلى أهمية تسجيل الدرجات في النظام الإلكتروني، ولكنها لم تحسب ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب.

اختبارات

وأفادت أن اختبارات نهاية العام الدراسي تستهدف مواد المجموعة (A) لطلبة الصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر، وتحتسب نتائجها ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المحددة. وأما التعلم والتقييم القائم على المشاريع، فتنفذ لجميع مواد المجموعة A خلال الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية وتحتسب نتائجها ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المحددة. وأكدت الوزارة أن اختبارات الإعادة يستهدف الطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى للنجاح وفق المرحلة الدراسية في أي مادة من مواد المجموعة (A) للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر.

وأكد الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة في العام الدراسي الجديد الصادر عن الوزارة، على أهمية تنفيذ المدارس التقييمات لقياس كفايات الطلبة المعرفية والمهارية في شهر أكتوبر، وفي نوفمبر تركز المدارس على دعم مهارات الطالب وإعداده لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، مع التركيز على عقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة مستويات الطلبة وجاهزيتهم لاختبار نهاية الفصل الأول، فضلاً عن تنفيذ اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر له في ديسمبر المقبل.

وأفادت الوزارة بأن شهر يناير 2025، يركز على إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول ولقاء أولياء الأمور لمناقشة تطوير المستوى التحصيلي، مع التركيز على بناء خطط تدخل تستند إلى بيانات نتائج اختبار نهاية الفصل الأول، وتقليص الفاقد التعليمي المبني على نتائج الفصل. ويتم التركيز في شهر فبراير المقبل على تنفيذ التقييمات المدرسية لقياس كفايات الطلبة المعرفية والمهارية، على أن يتقدم الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الثاني في مارس 2025، فيما يخضع طلبة الحلقة الثانية للتعلم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.

وقالت الوزارة إنه في شهر أبريل 2025، يتم إعلان نتائج نهاية الفصل الثاني مع التركيز على لقاء أولياء الأمور لمناقشة تطوير المستوى التحصيلي، فضلاً عن بناء خطط تدخل تستند إلى النتائج، وتقليل الفاقد التعليمي بحسب ما جاء في تفاصيل تقييمات الفصل الثاني. ووجهت الوزارة بتنفيذ التقييمات المدرسية لقياس كفايات الطلبة المعرفية والمهارية في شهر مايو 2025، على أن يتم دعم مهارات الطالب وإعداده لاختبارات نهاية الفصل الثالث ((نهاية العام)) في شهر يونيو المقبل.

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