«دي بي ورلد» من مشغل موانئ محلي إلى مزود عالمي

في سبتمبر 2005 تم دمج «سلطة موانئ دبي» مع الذراع الدولي «موانئ دبي الدولية» التي كانت تدير عدداً من الموانئ خارج الدولة، لتدخل الشركة الوليدة «موانئ دبي العالمية» نادي مشغلي الموانئ العالميين بعد استحواذها على شركة تشغيل الموانئ «بي آند أو» وسرعان ما أضافت إلى محفظتها المزيد من الموانئ لتصبح ثالث أكبر مشغل عالمي للموانئ والأكبر من حيث التواجد الجغرافي.

حيث تمتلك حضوراً في جميع أصقاع العالم. اليوم بعد مرور 19 عاماً تواصل موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ترسيخ مكانتها كمزود عالمي رائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، كما أن لها دوراً حيوياً في تسهيل حركة التجارة العالمية من خلال تقديم خدمات بحرية ولوجستية واقتصادية في أكثر من 800 موقع ضمن 78 دولة حول العالم، وهو ما ساهم في تعزيز موقعها كقوة محورية في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية.

«الشركة نجحت في تطوير مسيرة أعمالها، لتتحول من مجرد مشغل موانئ محلي في دبي، إلى مزود عالمي رائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، ما يعني أننا نقدم البنى التحتية المتقدمة، والخدمات الشاملة التي ستمكن أصحاب البضائع من نقل السلع بسلاسة في أنحاء العالم، من أرض المصنع إلى باب العميل»، حسب ما أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في تصريح لـ «البيان»، قال فيه أيضاً إنه «في إطار سعي «دي بي ورلد» المستمر لاستشراف مستقبل التجارة العالمية، استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليار دولار على مدى العقد الماضي في مجالات الموانئ والمحطات، والأعمال اللوجستية، والمناطق الحرة، والخدمات البحرية، من أجل تمكين التدفق التجاري حول العالم».

إدارة مبتكرة

وحصلت «دي بي ورلد»، التي تدير 86 محطة برية وبحرية في 78 بلداً، على ثقة هذه الدول، من خلال طرق إدارتها المبتكرة والعلمية لهذه الموانئ، وهو الأمر الذي انعكس على تدفق الاستثمارات لهذه الدول، وأسهم في ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى الاقتصادات المحلية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.

وفي مسعى من «دي بي ورلد» إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم الممكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها على مستوى العالم، يعمل في المجموعة فريق متخصص ومتنوع ومحترف يتكون من أكثر من 113000 موظف من 160 جنسية مختلفة، يعملون في 78 دولة على ست قارات.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في 5 سنوات بنسبة 152.8%، لتقفز من 3.48 مليارات درهم في العام 2020، إلى 8.8 مليارات العام الجاري، بنمو سنوي مركب 20.39%، وفق تقرير «براند فاينانس» للعلامات التجارية الرائدة، الذي كشف أن «دي بي ورلد» تصدرت منطقة الشرق الأوسط كأكبر العلامات التجارية المتخصصة في الخدمات اللوجستية من ناحية القيمة التي وصلت إلى 8.8 مليارات درهم في العام الجاري بنمو 38% مقارنة بالعام الماضي والتي وصلت فيه قيمة العلامة إلى 6.4 مليارات درهم.

و«دي بي ورلد» من أكبر المشغلين حالياً في الهند وبريطانيا وأستراليا وبيرو وكندا وغيرها من دول العالم، حيث أسهمت في تطور ونمو أعمال شركائها من الشركات الملاحية وشركات الشحن حول العالم، نتيجة لمعايير العمل التي تعتمدها في الشحن والتحميل والتفريغ ووسائل النقل خارج الموانئ.

كما أن لدى المجموعة القدرة على إنشاء سلاسل توريد آمنة وسلسة ومستدامة يمكنها المساعدة في بناء الاقتصادات المحلية وتحسين أنماط الحياة وسبل العيش، بما يمثل نجاحاً للمؤسسة، ولمتعامليها الذين يعتمدون على قدراتها وحلولها المتطورة دائماً.

ويقول سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في في هذا الصدد، إن مجموعة «دي بي ورلد» تواصل الاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة، وتتجه حالياً إلى البحث عن بعض الأسواق الرئيسة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، التي تمتلك فرصاً اقتصادية غير مستغلة، من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى.

القارة الأفريقية

نطاق عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توسع في أنحاء القارة الأفريقية، وأصبح لديها حضور قوي في 50 دولة أفريقية، تدير فيها عمليات الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، بالتعاون مع سلسلة من شبكات الشركاء التي تتيح لها الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، معتمدة على أكثر من 27000 موظف، غالبيتهم العظمى من السكان المحليين، لتحقق في المتوسط إيرادات سنوية تتجاوز 3.7 مليارات دولار على مستوى القارة الأفريقية.

وتمتلك وتدير المجموعة أكثر من 200 مستودع، بمساحة تعادل 1.5 مليون متر مربع، وتزيد سعة التخزين الإجمالية لديها على 2 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر موانئها المختلفة.ولم تقف «دي بي ورلد» عند هذا الحد، بل استثمرت بشكل كبير في قدراتها التشغيلية والبنية التحتية على امتداد القارة، لتعلن في الآونة الأخيرة، عن خطة لإنفاق 3 مليارات دولار في البنية التحتية الجديدة للموانئ والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء القارة على مدى فترة السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

والتي تنتهي بحلول العام 2029. معتمدة على مساهمة السوق المتنامية للمعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في زيادة الحاجة إلى قدرات لوجستية أكبر على امتداد القارة الأفريقية.وضمن هذا الاستثمار المهم رصدت «موانىء دبي العالمية» مبلغ 2 مليار دولار أمريكي لترقية وتطوير مرافق وقدرات الموانئ، والمليار دولار المتبقية في الجانب اللوجستي من الأعمال.

آسيا والمحيط الهادي

87 موقعاً ضمن 16 دولة في مختلف أنحاء منطقة آسيا والهادي تعمل فيها «دي بي ورلد»، وتدير فيها نحو 13 ميناءً ومحطة للحاويات.وبهدف تعزيز مكانتها كمزود لحلول سلاسل التوريد المتكاملة ومساعدة الشركات في التغلب على تعقيدات الشحن، افتتحت «دي بي ورلد» مؤخراً 51 مكتباً جديداً للشحن في مواقع متعددة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تعد أسرع سوق لوجستية نمواً في العالم في مجال الخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن تمثل 40% من الإيرادات العالمية للخدمات اللوجستية التعاقدية بحلول 2027.

وبانضمام المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التجارية النشطة لمجموعة موانئ دبي العالمية على مستوى العالم إلى 161 مكتباً، لتدعم هذه الشبكة الموسعة، التي تركز على الشحن الجوي والبحري، البنية التحتية المتفردة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من الموانئ والمحطات إلى المستودعات والشاحنات وشبكة السكك الحديدية والسفن، مما يسمح للشركات بتبسيط تعاملات سلاسل التوريد.

وبالإضافة إلى إدارة التدفق التجاري عبر موانئها ومحطاتها، أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية الآن في وضع أقوى لتقديم مجموعة أكثر تكاملاً من الخدمات اللوجستية، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المتعاملين عبر مختلف القطاعات.

الأمريكتان

وفي الأمريكتين تعمل «دي بي ورلد» في 114 موقعاً ضمن 14 دولة وتدير نحو 15 ميناءً ومحطة حاويات، وقامت الشركة بتطوير وتشغيل خدمات وبنى تحتية من شأنها تسهيل التجارة لتلبية متطلبات سلاسل التوريد العالمية من خلال مواصلة التوسع والانتشار، لتحقيق رؤية الشركة والمساهمة في تعزيز موقع دبي والإمارات الريادي كمركز بحري ولوجستي رائد محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأصبحت موانئ دبي العالمية لاعباً رئيسياً في الأمريكتين من خلال شبكة من المحطات في كل من بيرو والأرجنتين والإكوادور وتشيلي والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وسورينام وكندا. وتواصل المجموعة عملياتها في الأمريكتين التزاماً بدورها المحوري في تمكين التجارة العالمية، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لاستراتيجية أوسع نطاقاً تساعد على توسيع العمليات في كامل سلسلة التوريد وتكرار تجربة النجاح التي حققتها في بيرو.

أوروبا

346 موقعاً ضمن 32 دولة أوروبية تعمل فيها «دي بي ورلد»، وتدير 24 محطة وميناءً مما يجعلها لاعباً رئيسياً في القطاع البحري واللوجستي في القارة. وتشمل عمليات الشركة عدداً من الموانئ والمواقع الاستراتيجية، حيث تساهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال إدارة وتطوير مرافق متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات.

وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة وتوسيع نطاق خدماتها في أوروبا. كما شملت الاستثمارات الأخرى للشركة في أنحاء أوروبا خلال السنوات الأخيرة برامج توسيع الموانئ في ستة من محطاتها الرئيسية الموزعة في جميع أنحاء القارة الأوروبية، والبالغ عددها 11 محطة رئيسية، بما في ذلك محطات أنتويرب (بلجيكا)، ونوفي ساد (صربيا)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة).وفي إطار جهودها المتواصلة والهادفة إلى توفير حلول سلسلة التوريد الشاملة على نطاق أوسع، تعتمد مجموعة موانئ دبي العالمية على أصولها وخبراتها، مما يوفر لتعامليها حلولاً أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة.

أستراليا

وتشغل «دي بي ورلد» مجموعة من الموانئ والمحطات اللوجستية في أستراليا، تشمل المدن الكبرى، وتعتبر سيدني إحدى المحطات الأكثر أهمية في سلسلة التوريد البحرية الأسترالية، حيث توفر الشركة خدمات متكاملة تشمل عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، في حين تلعب محطة ملبورن دوراً حيوياً في ربط التجارة البحرية بين أستراليا وآسيا.

لا سيما وأنها تعتمد على بنية تحتية متقدمة وتقنيات حديثة لضمان تدفق البضائع بكفاءة، كما تعتبر محطة بريزبن من المراكز الرئيسية التي تدعم حركة التجارة في المنطقة الشرقية من أستراليا، وتوفر محطة فريمانتل خدمات متعددة تشمل النقل البحري والبري، وتعد من المحطات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المحلي.

وإلى جانب تشغيل المحطات، تقدم «دي بي ورلد» في أستراليا حلولاً لوجستية متكاملة تشمل الربط بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية. وتمتلك الشركة مجموعة من «الحدائق اللوجستية» التي توفر خدمات تخزين وتوزيع متقدمة، مما يعزز من سرعة وكفاءة حركة البضائع.وتلتزم «دي بي ورلد» في أستراليا بممارسات مستدامة ومسؤولة بيئياً، حيث تسعى لتقليل الأثر البيئي لعملياتها من خلال تبني تقنيات صديقة للبيئة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

20

مليار دولار استثمارات المجموعة على مدار 10 سنوات في الموانئ والمحطات والمناطق الحرة

800

موقع حول العالم تقدم فيها المجموعة خدماتها اللوجستية

113000

موظف من 160 جنسية يعملون ضمن فريق العمل

8.8

مليارات درهم قيمة العلامة التجارية للمجموعة في 2024





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