تعيين يوسف أحمد عبدالله أحمد سفيرا في وزارة الخارجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (70) لسنة 2024، بتعيين سفير في وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد يوسف أحمد عبدالله أحمد سفيراً في وزارة الخارجية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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