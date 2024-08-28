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شهداء وحصار مستشفيات في عدوان واسع للاحتلال على الضفة الغربية

8/28/2024 7:23:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

نابلس‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬عشرة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬عدوان‭ ‬بدأته‭ ‬قوات‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭. ‬

جاءت‭ ‬العدوان،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الاعتداءات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬شهور،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المداهمات‭ ‬الأصغر‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬طواقمنا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬شهداء‭ ‬و22‭ ‬إصابة‮»‬‭.

ووفقا‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬تعاملت‭ ‬طواقمه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وأربعة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الإصابات‭ ‬توزعت‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والبيرة‭ ‬وطولكرم‭ ‬وجنين‭ ‬ونابلس‭ ‬وطوباس‭.

وقطع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أمس‭ ‬زيارته‭ ‬للسعودية‭ ‬لمتابعة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭).

وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬‮«‬قطعت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬بالسواتر‭ ‬الترابية،‭ ‬وحاصرت‭ ‬مستشفى‭ ‬الشهيد‭ ‬خليل‭ ‬سليمان‭ ‬ومقر‭ ‬جمعيتي‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬وأصدقاء‭ ‬المريض‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬حصار‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمستشفيات‭ ‬جنين،‭ ‬وطولكرم،‭ ‬وطوباس‭ ‬وتهديداته‭ ‬باقتحامها‮»‬‭. ‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تتّهم‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬الفلسطينية‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بمنعها‭ ‬من‭ ‬إجلاء‭ ‬المصابين‭ ‬أو‭ ‬الشهداء‭ ‬أثناء‭ ‬الاعتداءات‭.
‬وتتّهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬طهران‭ ‬ومجموعات‭ ‬حليفة‭ ‬لها‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬الضفة‭ ‬لدعم‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬مسعود‭ ‬النعجة،‭ ‬والد‭ ‬شابين‭ ‬استشهدا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الفارعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬طوياس،‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يعطي‭ ‬زجاجة‭ ‬مياه‭ ‬لبعض‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬طلبوا‭ ‬منه‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬أصيب‭.
‬وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬ثواني‭ ‬وفي‭ ‬لمح‭ ‬البصر‭ ‬حسيت‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إشي‭ ‬نزل‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬السما‭ ‬انفجر‭ ‬بينا‭... ‬ما‭ ‬عرفت‭ ‬وين‭ ‬أنا‭ ‬حطيت‭ ‬إيدي‭ ‬على‭ ‬صدري‭ ‬لقيت‭ ‬صدري‭ ‬كله‭ ‬شظايا‭ ‬ودم‮»‬‭. ‬

ونعت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬للجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أمس‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬قالت‭ ‬إنهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬كوادر‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬ونعى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بدوره‭ ‬أحد‭ ‬مقاتليه‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭. ‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تشنّ‭ ‬عدوانا‭ ‬شاملا‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬المحتلة‭ ‬ومخيماتها‭.. ‬يسعى‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬ثقل‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬لفرض‭ ‬وقائع‭ ‬ميدانية‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخضاع‭ ‬الضفة‭ ‬المحتلة‭ ‬وضمّها‮»‬‭. ‬

بدورها،‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬أنّ‭ ‬مقاتليها‭ ‬‮«‬يتصدّون‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬المعركة،‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والعبوات‭ ‬المتفجرة،‭ ‬للاقتحام‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬وطوباس‭ ‬وطولكرم‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مداهمات‭ ‬للاحتلال،‭ ‬وأستشهد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬660‭ ‬بين‭ ‬مسلحين‭ ‬ومدنيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلتين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬شهرا،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

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