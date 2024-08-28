العاهل الأردني يحذر من خطورة الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
عمان - (أ ف ب): حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وفدا من الكونجرس الأمريكي أمس من «خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية» المحتلة والتي تشهد اعتداءات إسرائيلية متواصلة منذ السابع من اكتوبر.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان الملك عبدالله حذر كذلك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية في عمان من أن «هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف».
وأكد الملك أن «التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم»، مشددا على أنه «لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد».
كما أكد «ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في الدفع لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».
وبحسب البيان تناول اللقاء «جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة».
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