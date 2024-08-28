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العاهل الأردني يحذر من خطورة الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة

8/28/2024 7:23:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭ ‬المحتلة‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬حذر‭ ‬كذلك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هجمات‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتطرفين‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬على‭ ‬المقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأجيج‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الملك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬الخطوة‭ ‬الفورية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬لوقف‭ ‬دائرة‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للمنطقة‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬رهينة‭ ‬لسياسات‭ ‬التطرف‭ ‬والتصعيد‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدور‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬لوقف‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬تناول‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

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