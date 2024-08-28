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58 شهيدا في 4 مجازر للاحتلال ضد عائلات فلسطينية بغزة

8/28/2024 7:23:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتكب‭ ‬4‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭ ‬وصل‭ ‬منها‭ ‬للمستشفيات‭ ‬58‭ ‬شهيدا‭ ‬و131‭ ‬مصابا‭.‬

ودفعت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بدبابات‭ ‬إلى‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وواصلت‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬ودخلت‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقدمت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجئ‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬وأصدر‭ ‬الجيش‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬شرقها،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن‭ ‬بينما‭ ‬حوصر‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬11‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يحتمي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مليون،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬ثمانية‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬عائلات‭ ‬نازحة‭. ‬

وفي‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬بوسط‭ ‬القطاع‭ ‬استشهد‭ ‬الصحفي‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬وشقيقته‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزلهما،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭. ‬

وأوضح‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬استشهاد‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬172‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وتتزامن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬تهجير‭ ‬قسري‭ ‬للعائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬وخانيونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬يزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬إنسانية‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

وأصدر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬وتيرة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الإغاثة‭ ‬بسبب‭ ‬تقلص‭ ‬مساحة‭ ‬المناطق‭ ‬الإنسانية‭ ‬وغياب‭ ‬المناطق‭ ‬الآمنة‭. ‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬بإخلاء‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬شنت‭ ‬منها‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هجمات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وذكر‭ ‬الجناحان‭ ‬المسلحان‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهما‭ ‬اشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬بالقطاع،‭ ‬وأطلقوا‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬مورتر‭. ‬

وأسفر‭ ‬العدوان‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40500‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬دمرت‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬منه‭. ‬وتقول‭ ‬وكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬نزحوا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬ويواجهون‭ ‬نقصا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭. ‬

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