58 شهيدا في 4 مجازر للاحتلال ضد عائلات فلسطينية بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
قطاع غزة – الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 مصابا.
ودفعت القوات الإسرائيلية بدبابات إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة وواصلت شن ضربات على أنحاء القطاع ودخلت في اشتباكات مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية.
وقال سكان في خان يونس إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت على نحو مفاجئ إلى وسط المدينة وأصدر الجيش أوامر إخلاء للسكان في شرقها، مما أجبر العديد من العائلات على الفرار بحثا عن ملاذ آمن بينما حوصر آخرون في منازلهم.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن الهجمات الإسرائيلية على خان يونس أدت إلى استشهاد 11 على الأقل.
وفي مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة حيث يحتمي ما لا يقل عن مليون، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثمانية فلسطينيين بالقرب من مدرسة تؤوي عائلات نازحة.
وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع استشهد الصحفي محمد عبد ربه وشقيقته في قصف إسرائيلي على منزلهما، بحسب مصادر طبية.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن استشهاد عبد ربه يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية إلى 172 منذ السابع من أكتوبر.
وتتزامن هذه الهجمات مع عمليات تهجير قسري للعائلات الفلسطينية في دير البلح وسط القطاع، وخانيونس جنوب القطاع إلى مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها «مناطق إنسانية آمنة».
وأصدر جيش الاحتلال في الأيام القليلة الماضية أوامر إخلاء في مختلف أنحاء القطاع هي الأعلى وتيرة منذ اندلاع العدوان المستمر منذ ما يقرب من 11 شهرا، وهو ما أثار انتقادات حادة من فلسطينيين والأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة بسبب تقلص مساحة المناطق الإنسانية وغياب المناطق الآمنة.
وزعم جيش الاحتلال إنه أمر بإخلاء المناطق التي شنت منها الفصائل الفلسطينية هجمات، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وذكر الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد إن مقاتليهما اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالقطاع، وأطلقوا صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر.
وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد أكثر من 40500 في القطاع، وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما دمرت مساحات شاسعة منه. وتقول وكالات الإغاثة الإنسانية إن أغلب السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا عدة مرات ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.
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