((فورين بوليسي)): الغرب يفقد مكانته في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

ذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فورين‭ ‬بوليسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬أصبحت‭ ‬تفقد‭ ‬مكانتها‭ ‬كقطب‭ ‬للقوة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬روسيا‭ ‬والدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬يمر‭ ‬بتغيرات‭ ‬تاريخية‭ ‬حقيقية،‭ ‬حيث‭ ‬تجد‭ ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬القوة‭ ‬والنفوذ‭ ‬المهمة‭ ‬نفسها‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬الغرب،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬منافسيها‭ ‬الواضحين‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬والصين،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الشركاء‭ ‬الظاهريين‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬وتركيا‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬بوضوح‭ ‬البقاء‭ ‬أسيرة‭ ‬للقوى‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬المجلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتشككين‭ ‬الغربيين‭ ‬لم‭ ‬يأخذوا‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد،‭ ‬والتي‭ ‬توسعت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬قبلت‭ ‬مصر‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وإيران‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬الغرب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬أن‭ ‬حقائق‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬تغيرت،‭ ‬وأن‭ ‬الأساليب‭ ‬التي‭ ‬ساعدته‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفوذه‭ ‬ – ‭ ‬مثل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمجموعة‭ ‬السبع‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬الشؤون‭ ‬العالمية‭ ‬ – ‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجدية‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬‮«‬فورين‭ ‬بوليسي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬عصر‭ ‬‮«‬اللا‭ ‬غربية‮»‬،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أصبح‭ ‬الماضي‭ ‬الإشكالي‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وغير‭ ‬الغربية‭ ‬محور‭ ‬الاهتمام‭ ‬التاريخي‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬فقدت‭ ‬فرنسا‭ ‬نفوذها‭ ‬عمليا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬حيث‭ ‬تتخلص‭ ‬مالي‭ ‬والنيجر‭ ‬بنشاط‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬المستعمر‭ ‬السابق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهنغاري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬إن‭ ‬الهيمنة‭ ‬الغربية‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬وإن‭ ‬نظاما‭ ‬عالميا‭ ‬جديدا‭ ‬يجري‭ ‬تشكيله‭.‬

وانتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬مرارا‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬الذي‭ ‬يروج‭ ‬له‭ ‬الغرب‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بالهراء‭.‬

ووفقا‭ ‬له،‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬أحد‭ ‬أو‭ ‬يكتب‭ ‬هذه‭ ‬القواعد،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬لأتباع‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الاستعماري‭ ‬أن‭ ‬يخترعوها‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬لمصلحتهم‭ ‬الخاصة‭. ‬وشدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬يتعزز،‭ ‬وهذه‭ ‬عملية‭ ‬حتمية،‭ ‬لأن‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الاستعماري‭ ‬الجديد‭ ‬القبيح‭ ‬بطبيعته‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬له‭ ‬وجود،‭ ‬وأشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعدالة‭ ‬للجميع‭ ‬والقرارات‭ ‬الجماعية‭ ‬ومراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭.‬