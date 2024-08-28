حذاء ((الذهب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب): تسلم مهاجم بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كاين جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح لأفضل هدّاف في دوري أوروبي لكرة القدم خلال حفل في بافاريا. سجّل كاين 36 هدفا في الموسم الماضي من الدوري الألماني، أكثر من أي لاعب آخر في القارة العجوز.
وعلى الرغم من تصدره ترتيب الهدّافين في الدوري الانجليزي ثلاث مرات، إلا أنّ كاين لم يفز قط بالجائزة. وقال كاين «إنه شعور رائع». وتابع «الجائزة للجميع. لولاكم لما كنت واقفا هنا اليوم. أشعر بالسعادة وأتطلع إلى الموسم الجديد. أشعر بطاقة جديدة». «أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة».
ولا يزال كاين الفائز بالعديد من الجوائز الفردية يبحث عن الفوز بباكورة ألقابه على المستوى الجماعي في مسيرته.ولم يتمكن قائد منتخب إنجلترا من الفوز بأي لقب في موسمه الاول مع العملاق البافاري، وهي كانت المرة الاولى التي يعجز فيها بايرن عن الفوز بلقب منذ عام 2012.
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