حذاء ((الذهب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسلم‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬جائزة‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬لأفضل‭ ‬هدّاف‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬في‭ ‬بافاريا‭. ‬سجّل‭ ‬كاين‭ ‬36‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تصدره‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدّافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬كاين‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬قط‭ ‬بالجائزة‭. ‬وقال‭ ‬كاين‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬رائع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬الجائزة‭ ‬للجميع‭. ‬لولاكم‭ ‬لما‭ ‬كنت‭ ‬واقفا‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭. ‬أشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭. ‬أشعر‭ ‬بطاقة‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جدًا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬كاين‭ ‬الفائز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بباكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأي‭ ‬لقب‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الاول‭ ‬مع‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يعجز‭ ‬فيها‭ ‬بايرن‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬