القرعة تُعلن بدء حقبة جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

موناكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأندية‭ ‬تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬حين‭ ‬تُسحب‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسّعة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسية‭.‬

يروّج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬لـ«مستقبل‭ ‬جديد‭ ‬ومثير‮»‬‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬عددا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭.‬

ويحتاج‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬توليد‭ ‬الزخم‭ ‬حول‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬خطرا،‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬المشجعون‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬مربكا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنموذج‭ ‬القديم‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬الـ21‭ ‬عاما‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يتكوّن‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬مجموعات‭ ‬تضم‭ ‬32‭ ‬ناديا‭ ‬مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬فرق،‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭. ‬الفريقان‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬يتأهلان‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

وتضم‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬36‭ ‬ناديا،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬سيتم‭ ‬تجميع‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬واحد‭ ‬كبير‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭.‬

وتوزّع‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مستويات‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬فرق‭. ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مستوى،‭ ‬إذ‭ ‬سيلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ومثلها‭ ‬خارجها‭.‬

أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬ستتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستتقدم‭ ‬الفرق‭ ‬الـ16‭ ‬التالية‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬وسيخرج‭ ‬الباقون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬سابقا‭.‬

ولن‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬لفريق‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬واحد‭.‬

وقُّدم‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تهديد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بالانفصال‭ ‬وتشكيل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

ويأمل‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬حلا‭ ‬لمشكلة‭ ‬عدم‭ ‬التوازن‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬أكثر‭ ‬توقعا‭.‬

يقول‭ ‬الاتحاد‭: ‬‮«‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬سيقدّم‭ ‬توازنا‭ ‬تنافسيا‭ ‬أفضل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرق،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬ضد‭ ‬منافسين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تنافسي‭ ‬مشابه‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

المكافآت‭ ‬المالية‭ ‬

ما‭ ‬لن‭ ‬تعالجه‭ ‬التغييرات‭ ‬بالتأكيد‭ ‬هو‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬المباريات‭ ‬وتأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الأداء‭.‬

ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬وتسبُّبه‭ ‬بنقص‭ ‬فترات‭ ‬الراحة‭ ‬للاعبين‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭.‬

وسيشمل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬أيضا‭ ‬بنسخة‭ ‬موسّعة‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬144‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ارتفاعا‭ ‬من‭ ‬96‭ ‬مباراة‭ ‬سابقا‭.‬

وسترتفع‭ ‬المكافآت‭ ‬المالية‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬جوائز‭ ‬البطولة‭ ‬بنسبة‭ ‬تقارب‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬2.79‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

ويُمكن‭ ‬للمتوّج‭ ‬باللقب‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬86‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬كجائزة‭ ‬مالية‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬المكافآت‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬تُحقق‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭.‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬آخر‭ ‬المتوّجين‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬إذ‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬عاما‭. ‬ويأمل‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2025‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬استقدام‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭.‬

الوافدون‭ ‬الجدد‭ ‬

سيشمل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬مثل‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشارك‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأعرق‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬60‭ ‬عاما‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬لبريست‭ ‬الفرنسي‭ ‬أيضا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬إذ‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬المقعد‭ ‬الإضافي‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬فرنسا‭ ‬باعتبارها‭ ‬الدوري‭ ‬المصنف‭ ‬خامسا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وسيلجأ‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التشغيل‭ ‬الآلي‭ ‬لعملية‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السحب‭ ‬اليدوي‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬العادة،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬السحب‭ ‬اليدوي‭ ‬سيستغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬

وستُجرى‭ ‬قرعة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬وكونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬الجمعة‭. ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مسابقة‭ ‬36‭ ‬ناديا‭.‬