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أحمد العكبري: إعداد فرق السلة ينطلق بعد حلّ مشكلة التكييف

8/28/2024 7:23:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬فرق‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬ينطلق‭ ‬بعد‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬التكييف‭ ‬في‭ ‬الصالة،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭ ‬بسيطة،‭ ‬وأضاف‭: ‬نأمل‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬أن‭ ‬تنجز‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬حتى‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نستقبل‭ ‬أبناءنا‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬وكذلك‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬وتابع‭: ‬لقد‭ ‬أتممنا‭ ‬تعاقداتنا‭ ‬مبكرا‭ ‬وشكلنا‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬حرارة‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬الصالة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬بيّن‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬نهجه‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الصرف‭ ‬وفق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬والدقيق‭ ‬بدفع‭ ‬مستحقات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والإداريين‭ ‬أولا‭ ‬بأول،‭ ‬وتابع‭: ‬البعض‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬رواتب‭ ‬اللاعبين‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬نادينا،‭ ‬ونحن‭ ‬نقول‭ ‬نعم،‭ ‬ولكن‭ ‬نتعامل‭ ‬بصدق‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬ولا‭ ‬نغري‭ ‬اللاعبين‭ ‬برواتب‭ ‬تفوق‭ ‬ميزانيتنا‭ ‬بل‭ ‬نتفق‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬رواتب‭ ‬معقولة‭ ‬تناسب‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وترضيهم،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ألا‭ ‬نتأخر‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الرواتب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬نفسيات‭ ‬اللاعبين‭.‬

وبيّن‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬أن‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التطوير‭ ‬يتطلب‭ ‬ضخ‭ ‬ميزانية‭ ‬أكبر،‭ ‬ونحن‭ ‬نحاول‭ ‬جاهدين‭ ‬حلّ‭ ‬موضوع‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتأجير‭ ‬المحلات‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬النادي‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وتابع‭: ‬حينما‭ ‬يتحرك‭ ‬الاستثمار‭ ‬ستتغير‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭.‬

وأبدى‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬ارتياحه‭ ‬لتعاون‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬وقبولهم‭ ‬الرواتب‭ ‬القليلة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأضاف‭: ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬معنا‭ ‬بسبب‭ ‬وضوحنا‭ ‬وواقعيتنا‭ ‬والتزامنا‭.‬

وقال‭: ‬لا‭ ‬نفعل‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مثلما‭ ‬يفعل‭ ‬الآخرون،‭ ‬ولن‭ ‬نجعل‭ ‬الديون‭ ‬تتراكم‭ ‬أو‭ ‬تكثر‭ ‬المطالبات‭ ‬والشكاوى،‭ ‬بل‭ ‬سنعطي‭ ‬كل‭ ‬ذي‭ ‬حق‭ ‬حقه‭.‬

وكشف‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬رواتب‭ ‬لاعبي‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬الـ300‭ ‬دينار‭ ‬والأمور‭ ‬طيبة‭ ‬والفريق‭ ‬تم‭ ‬تجديد‭ ‬عقود‭ ‬الجميع‭ ‬فيه‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

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