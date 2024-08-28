أحمد العكبري: إعداد فرق السلة ينطلق بعد حلّ مشكلة التكييف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
أوضح أحمد جاسم العكبري رئيس نادي مدينة عيسى أن إعداد فرق السلة بالنادي ينطلق بعد حل مشكلة التكييف في الصالة، وبيّن أن الأمر يحتاج إلى صيانة بسيطة، وأضاف: نأمل من الهيئة العامة للرياضة أن تنجز المهمة في أسرع وقت حتى نستطيع أن نستقبل أبناءنا اللاعبين في مختلف الفئات السنية وكذلك الفريق الأول، وتابع: لقد أتممنا تعاقداتنا مبكرا وشكلنا الأجهزة الفنية والإدارية غير أن حرارة الجو في الصيف تحول دون فتح أبواب الصالة.
من جانب آخر بيّن أحمد جاسم العكبري أن نادي مدينة عيسى مستمر في السير على نهجه المتمثل في الصرف وفق الإمكانيات والالتزام التام والدقيق بدفع مستحقات اللاعبين والمدربين والإداريين أولا بأول، وتابع: البعض يقول إن رواتب اللاعبين قليلة في نادينا، ونحن نقول نعم، ولكن نتعامل بصدق مع الجميع ولا نغري اللاعبين برواتب تفوق ميزانيتنا بل نتفق معهم على رواتب معقولة تناسب الإمكانيات وترضيهم، والأهم من ذلك ألا نتأخر في سداد الرواتب، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نفسيات اللاعبين.
وبيّن أحمد جاسم العكبري أن الدفع بعجلة التطوير يتطلب ضخ ميزانية أكبر، ونحن نحاول جاهدين حلّ موضوع الاستثمار وتأجير المحلات المطلة على واجهة النادي بمدينة عيسى، وتابع: حينما يتحرك الاستثمار ستتغير الأمور إلى الأفضل من جميع النواحي.
وأبدى أحمد جاسم العكبري ارتياحه لتعاون اللاعبين أبناء النادي وقبولهم الرواتب القليلة مقارنة مع بعض الأندية الأخرى، وأضاف: الكثير من اللاعبين يرغبون في اللعب معنا بسبب وضوحنا وواقعيتنا والتزامنا.
وقال: لا نفعل في نادي مدينة عيسى مثلما يفعل الآخرون، ولن نجعل الديون تتراكم أو تكثر المطالبات والشكاوى، بل سنعطي كل ذي حق حقه.
وكشف أحمد جاسم العكبري لـ«أخبار الخليج الرياضي» أن رواتب لاعبي السلة على سبيل المثال لا تتجاوز الـ300 دينار والأمور طيبة والفريق تم تجديد عقود الجميع فيه للموسم الثالث على التوالي.
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