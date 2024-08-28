طائرة الشواطئ تواصل استعدادها للعربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تواصل منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية «رجال وسيدات» الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية في تونس من 4-10 سبتمبر في ظل الأجواء الحارة والرطبة تحت قيادة الكابتن محمد الشيخ على الملعبين الرمليين التابعين لاتحاد اللعبة في الرفاع.
وأشاد محمد الشيخ على هامش الاستعداد بالجهد والعمل الذي يقدمه اللاعبون واللاعبات معا خلال الحصص التدريبية اليومية والمكثفة، لافتا في الوقت نفسه إلى تفاؤله.
وردا على سؤالنا بشأن وجود مباريات مبرمجة ضمن الاستعداد، قال الشيخ: لا يوجد هناك فرق نلعب معها، وكل تركيزنا على تدريباتنا اليومية والتي يبذل فيها اللاعبون واللاعبات كل ما في وسعهم.
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