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طائرة الشواطئ تواصل استعدادها للعربية

8/28/2024 7:23:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


تواصل‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬‮«‬رجال‭ ‬وسيدات‮»‬‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬4‭-‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأجواء‭ ‬الحارة‭ ‬والرطبة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬الملعبين‭ ‬الرمليين‭ ‬التابعين‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وأشاد‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاستعداد‭ ‬بالجهد‭ ‬والعمل‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬واللاعبات‭ ‬معا‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬اليومية‭ ‬والمكثفة،‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬تفاؤله‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬مباريات‭ ‬مبرمجة‭ ‬ضمن‭ ‬الاستعداد،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭: ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬نلعب‭ ‬معها،‭ ‬وكل‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬تدريباتنا‭ ‬اليومية‭ ‬والتي‭ ‬يبذل‭ ‬فيها‭ ‬اللاعبون‭ ‬واللاعبات‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭.‬

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