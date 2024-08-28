خلال حفل تدشين رؤية وشعار اتحاد كرة القدم المصغرةراشد بن عبدالرحمن: هدفنا نشر اللعبة وتنظيمها في المدن والقرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد - تصوير: محمود بابا
أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة أنهم سوف يقومون بنشر اللعبة لكرة القدم المصغرة على مستوى المملكة في المدن والقرى، إلى جانب الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة، ونشر اللعبة بين فئات الشباب من الجنسين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق فيدا بمراسي البحرين (ديار المحرق)، والذي شهد حفل تدشين رؤية وشعار الاتحاد، كما شهد في بدايته كلمة للشيخ راشد بن عبدالرحمن بيّن فيها العديد من الجوانب الخاصة بالاتحاد، وأعقبه كلمة لجاسم الجبن شرح فيها أهداف الاتحاد والرؤية المستقبلية، وألقيت بعده كلمة لمصمم شعار الاتحاد علي النجار شرح فيها فكرة الهوية.
وفي ختام الحفل كرم الشيخ راشد بن عبدالرحمن الداعمين وضيوف الشرف، وقد شهد المؤتمر حضور وسائل الإعلام والصحف المحلية، إضافة إلى عدد من المدعوين والشخصيات الرياضية.
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