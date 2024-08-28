خلال حفل تدشين رؤية وشعار اتحاد كرة القدم المصغرةراشد بن عبدالرحمن: هدفنا نشر اللعبة وتنظيمها في المدن والقرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ - ‬تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا





أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬أنهم‭ ‬سوف‭ ‬يقومون‭ ‬بنشر‭ ‬اللعبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والقرى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة،‭ ‬ونشر‭ ‬اللعبة‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فيدا‭ ‬بمراسي‭ ‬البحرين‭ (‬ديار‭ ‬المحرق‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬رؤية‭ ‬وشعار‭ ‬الاتحاد،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬في‭ ‬بدايته‭ ‬كلمة‭ ‬للشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بيّن‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬وأعقبه‭ ‬كلمة‭ ‬لجاسم‭ ‬الجبن‭ ‬شرح‭ ‬فيها‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬والرؤية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وألقيت‭ ‬بعده‭ ‬كلمة‭ ‬لمصمم‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد‭ ‬علي‭ ‬النجار‭ ‬شرح‭ ‬فيها‭ ‬فكرة‭ ‬الهوية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬كرم‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الداعمين‭ ‬وضيوف‭ ‬الشرف،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬حضور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬والشخصيات‭ ‬الرياضية‭.‬