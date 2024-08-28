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((الجوهر)) موهبة صاعدة ومستقبل واعد في كرة اليد البحرينية: مستقبل اللعبة بخير بتألق منتخبات الفئات

8/28/2024 7:23:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

يعدّ‭ ‬اللاعب‭ ‬محمود‭ ‬الجوهر‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لفئتي‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ونادي‭ ‬باربار،‭ ‬والصاعد‭ ‬بسرعة‭ ‬الصاروخ‭ ‬لعرش‭ ‬التألق،‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬برفقة‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬والتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2025،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقدم‭ ‬‮«‬الجوهر‮»‬‭ ‬مستوى‭ ‬رائعا‭ ‬وأداء‭ ‬ممتازا‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬جعلت‭ ‬حسام‭ ‬مدن‭ ‬المدرب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬يختاره‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الفئة‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬منه‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬الجوهر‭ ‬للتألق‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

ويأمل‭ ‬الجوهر‭ ‬قيادة‭ ‬ناديه‭ ‬باربار‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية،‭ ‬ويحلم‭ ‬بالاحتراف‭ ‬الخارجي‭ ‬أيضاً،‭ ‬وقد‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬أحلامه‭ ‬وأمنياته،‭ ‬وأجاب‭ ‬عما‭ ‬يجول‭ ‬في‭ ‬خاطره‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬الآتي‭ ‬مع‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭.‬


‭- ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬بداية‭ ‬مشوارك‭ ‬الرياضي؟

يعود‭ ‬الفضل‭ ‬لابن‭ ‬عمي،‭ ‬أخبرني‭ ‬بأنه‭ ‬سوف‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬لممارسة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أحببت‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬انضم‭ ‬معه‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬اخترت‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬اليد؟

لأنها‭ ‬اللعبة‭ ‬المفضلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬والمحببة‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬باربار‭ ‬ونمارسها‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭.‬

‭- ‬ومن‭ ‬كان‭ ‬وراء‭ ‬اكتشاف‭ ‬موهبتك‭ ‬وصقلها؟

حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬مدرب‭ ‬المهرجان‭ ‬والتجمع‭ ‬بنادي‭ ‬باربار‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬صقل‭ ‬موهبتي‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وكان‭ ‬يخبرني‭ ‬بأني‭ ‬سوف‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬تقيم‭ ‬مردود‭ ‬فريقك‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي؟

فريقنا‭ ‬يمتلك‭ ‬مستوى‭ ‬جيدا‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر،‭ ‬واستطعنا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬والموسم‭ ‬القادم‭ ‬أفضل‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بدايتك‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬وما‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها؟

بدايتي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المهرجان،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال،‭ ‬وأيضًا‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الاشبال‭ ‬لعبت‭ ‬مع‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬والآن‭ ‬مع‭ ‬الناشئين‭ ‬وألعب‭ ‬مع‭ ‬الشباب،‭ ‬وشاركت‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬بدأ‭ ‬مشوارك‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية؟‭ ‬وكيف‭ ‬كان‭ ‬اختيارك؟

تم‭ ‬اختياري‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬حلم‭ ‬يتحقق‭ ‬لي‭ ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬انطلاقتي،‭ ‬وبالطبع‭ ‬هي‭ ‬فرحة‭ ‬لا‭ ‬توصف،‭ ‬ووقع‭ ‬الاختيار‭ ‬عليّ‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬التمارين‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أمارسها،‭ ‬وتألقي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬للناشئين‭ ‬بتحقيق‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬ذاته‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬توفق‭ ‬بين‭ ‬الدراسة‭ ‬ورياضة‭ ‬كرة‭ ‬اليد؟

أحاول‭ ‬أن‭ ‬أوفق‭ ‬بين‭ ‬الأمرين‭ ‬فأعطي‭ ‬كلا‭ ‬منهما‭ ‬حقه‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬طموحاتك‭ ‬في‭ ‬المستقبل؟

من‭ ‬طموحاتي‭ ‬المستقبلية‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وأن‭ ‬أمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭.‬

‭- ‬من‭ ‬مثلك‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد؟

لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬السابق‭ ‬ومدربنا‭ ‬لفريق‭ ‬الناشئين‭ ‬الكابتن‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآسيويين‭ ‬في‭ ‬زمانه‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬تحلم‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬في‭ ‬صفوفه؟

فريق‭ ‬منافس‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاحتراف‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬التي‭ ‬حققتها؟

حققت‭ ‬دوري‭ ‬الأشبال‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والفوز‭ ‬بثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الناشئين‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وضارب‭ ‬أيسر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭.‬

وعلي‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخبات‭:‬

شاركت‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬شباب‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وحققنا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والتأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025،‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬استعد‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬تحقق‭ ‬لك‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية؟

أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬هو‭ ‬تحقيقنا‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬وتأهلنا‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬خضتها‭ ‬مع‭ ‬المنتخب؟

في‭ ‬الحقيقة‭ ‬كان‭ ‬مستوى‭ ‬البطولة‭ ‬مرتفعاً‭ ‬للغاية،‭ ‬وكل‭ ‬الفرق‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬وتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الآسيوي‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬صعوبتها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استطعنا‭ ‬التأهل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬تحضيراتكم‭ ‬واستعداداتكم‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للناشئين‭ ‬المقبلة؟

خضنا‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬الإمارات‭ ‬والعراق،‭ ‬واستطعنا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توجهنا‭ ‬إلى‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬ولعبنا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية،‭ ‬حيث‭ ‬استفدنا‭ ‬كثيراً‭ ‬أثناء‭ ‬منافستنا‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لما‭ ‬يمتلكون‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬وقوة‭ ‬جسمانية‭ ‬صلبة‭.‬

‭- ‬باعتبار‭ ‬أنك‭ ‬تمثل‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين،‭ ‬ما‭ ‬سر‭ ‬اختيارك‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬أيضاً‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬منك‭ ‬سناً؟

لا‭ ‬أعلم‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬بسبب‭ ‬المستوى‭ ‬والمردود‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬أقدمه‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وأنا‭ ‬دائماً‭ ‬أسعى‭ ‬للظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬مستوى‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬يمكنني‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬القادمة؟

هدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق‭ ‬هو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025،‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬لدينا‭ ‬منتخبات‭ ‬فئات‭ ‬عمرية‭ ‬واعدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬القمم؟

كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬دائماً‭ ‬مشرفة‭ ‬رغم‭ ‬التحديات،‭ ‬فمستقبل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بخير‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تكشف‭ ‬عنه‭ ‬النتائج‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬منتخبات‭ ‬الأشبال‭ ‬والناشئين‭ ‬والشباب‭.‬

كلمة‭ ‬أخيرة؟

أشكر‭ ‬مدربي‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬وجعفر‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬وحسام‭ ‬مدن‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الدائم‭ ‬واللامحدود،‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬موهبتي،‭ ‬كما‭ ‬أشكر‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬شباب‭ ‬اليد،‭ ‬ورائد‭ ‬المرزوق‭ ‬مدرب‭ ‬ناشئي‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬إتاحتهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لي‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأخيراً‭ ‬أشكر‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬المميز‭ ‬والجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمونها‭ ‬لتغطية‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬

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