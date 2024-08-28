((الجوهر)) موهبة صاعدة ومستقبل واعد في كرة اليد البحرينية: مستقبل اللعبة بخير بتألق منتخبات الفئات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد توفيق
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
يعدّ اللاعب محمود الجوهر نجم منتخبنا الوطني لفئتي الناشئين والشباب لكرة اليد ونادي باربار، والصاعد بسرعة الصاروخ لعرش التألق، واحدًا من أبرز المواهب المحلية الصاعدة في سماء كرة اليد، بعدما نجح برفقة زملائه في تحقيق الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية للشباب والتأهل لكأس العالم 2025، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان في الشهر الماضي.
وقدم «الجوهر» مستوى رائعا وأداء ممتازا مع ناديه باربار في البطولات المحلية، إلى درجة جعلت حسام مدن المدرب الأول في نادي باربار يختاره في بعض الأحيان للمشاركة مع الفئة الأكبر سناً منه بثلاث سنوات، كما يسعى الجوهر للتألق مع منتخب الناشئين في البطولة الآسيوية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي سوف تقام في مطلع شهر سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
ويأمل الجوهر قيادة ناديه باربار للمنافسة على البطولات المحلية، ويحلم بالاحتراف الخارجي أيضاً، وقد تحدث عن أحلامه وأمنياته، وأجاب عما يجول في خاطره خلال الحوار الآتي مع ملحق «أخبار الخليج الرياضي».
- حدثنا عن بداية مشوارك الرياضي؟
يعود الفضل لابن عمي، أخبرني بأنه سوف ينضم إلى نادي باربار لممارسة كرة اليد، ومن ثم أحببت فكرة أن انضم معه.
- كيف اخترت رياضة كرة اليد؟
لأنها اللعبة المفضلة الوحيدة والمحببة لدينا في باربار ونمارسها منذ الصغر.
- ومن كان وراء اكتشاف موهبتك وصقلها؟
حسين عبدالله مدرب المهرجان والتجمع بنادي باربار هو الذي صقل موهبتي منذ البداية وكان يخبرني بأني سوف أصبح من اللاعبين المميزين في المستقبل.
- كيف تقيم مردود فريقك في الموسم الماضي؟
فريقنا يمتلك مستوى جيدا وهو في تطور مستمر، واستطعنا أن نحقق هذا الموسم بطولة الكأس لفئة الناشئين، والموسم القادم أفضل بإذن الله.
- كيف كانت بدايتك مع النادي وما المراحل التي وصلت إليها؟
بدايتي في فئة المهرجان، ثم انتقلت إلى فئة الأشبال، وأيضًا عندما كنت في فئة الاشبال لعبت مع فئة الناشئين، والآن مع الناشئين وألعب مع الشباب، وشاركت مع الفريق الأول الموسم الماضي في بعض المباريات.
- كيف بدأ مشوارك مع المنتخبات الوطنية؟ وكيف كان اختيارك؟
تم اختياري لمنتخب البحرين لفئة الناشئين في عام 2023، وكان أول حلم يتحقق لي وكانت بداية انطلاقتي، وبالطبع هي فرحة لا توصف، ووقع الاختيار عليّ بسبب كثرة التمارين التي كنت أمارسها، وتألقي في الموسم مع فريق باربار للناشئين بتحقيق ثنائية الدوري والكأس في الموسم ذاته.
- كيف توفق بين الدراسة ورياضة كرة اليد؟
أحاول أن أوفق بين الأمرين فأعطي كلا منهما حقه.
- ما طموحاتك في المستقبل؟
من طموحاتي المستقبلية أن أرفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية والعالمية، وأن أمثل المنتخب الوطني الأول.
- من مثلك الأعلى في كرة اليد؟
لاعب المنتخب الوطني السابق ومدربنا لفريق الناشئين الكابتن جعفر عبدالقادر الذي يعد من أفضل اللاعبين الآسيويين في زمانه.
- ما الفريق الذي تحلم أن تلعب في صفوفه؟
فريق منافس سواء داخل البحرين أو خارجها عن طريق الاحتراف.
- ما أبرز إنجازاتك التي حققتها؟
حققت دوري الأشبال مع نادي باربار في عام 2022، والفوز بثنائية الدوري والكأس لفئة الناشئين في عام 2023، والفوز بكأس الناشئين عام 2024، كما حققت بطولة دوري خالد بن حمد للمدارس الثانوية في عام 2024 وأفضل لاعب وضارب أيسر في البطولة مع مدرسة الهداية الخليفية.
وعلي صعيد المنتخبات:
شاركت مع منتخب شباب اليد في البطولة الآسيوية التي أقيمت مؤخراً في الأردن وحققنا المركز الثالث في البطولة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2025، كما أنني استعد للمشاركة مع منتخب الناشئين في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في شهر سبتمبر القادم.
- ما هو أفضل إنجاز تحقق لك مع المنتخبات الوطنية؟
أفضل إنجاز بالنسبة إلي هو تحقيقنا الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية للشباب وتأهلنا لنهائيات كأس العالم.
- كيف كانت بطولة الآسيوية للشباب التي خضتها مع المنتخب؟
في الحقيقة كان مستوى البطولة مرتفعاً للغاية، وكل الفرق كانت تحاول تقديم أفضل مستوياتها من أجل المنافسة على التأهل لكأس العالم وتحقيق اللقب الآسيوي وهذا ما زاد من صعوبتها، ومن ثم استطعنا التأهل وتحقيق الميدالية البرونزية.
- ما هي تحضيراتكم واستعداداتكم للبطولة الآسيوية للناشئين المقبلة؟
خضنا مباريات ودية في الشهر الماضي مع منتخبات الإمارات والعراق، واستطعنا الفوز في جميع المباريات، ومن ثم توجهنا إلى المعسكر التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة ولعبنا مع المنتخب المصري 3 مباريات تجريبية، حيث استفدنا كثيراً أثناء منافستنا مع لاعبي المنتخب المصري لما يمتلكون من خبرات كبيرة وقوة جسمانية صلبة.
- باعتبار أنك تمثل منتخب الناشئين، ما سر اختيارك لفئة الشباب أيضاً التي تعد أكبر منك سناً؟
لا أعلم ذلك، ولكن من الممكن بسبب المستوى والمردود الفني الذي أقدمه في المباريات، وأنا دائماً أسعى للظهور بأفضل مستوى والمحافظة عليه حتى يمكنني تمثيل المنتخبات الوطنية بأفضل صورة.
- ما هو هدف لاعبي المنتخب الناشئين في البطولة الآسيوية القادمة؟
هدفنا الرئيسي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني رائد المرزوق هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2025، والمنافسة على البطولة الآسيوية.
- هل لدينا منتخبات فئات عمرية واعدة قادرة على إبقاء كرة اليد في القمم؟
كرة اليد البحرينية دائماً مشرفة رغم التحديات، فمستقبل كرة اليد بخير وهذا ما تكشف عنه النتائج والبطولات التي تحققها منتخبات الأشبال والناشئين والشباب.
كلمة أخيرة؟
أشكر مدربي نادي باربار حسين عبدالله، وجعفر عبدالقادر، وحسام مدن على دعمهم الدائم واللامحدود، الذي له دور كبير في صقل موهبتي، كما أشكر المدربين الوطنيين السيد علي الفلاحي مدرب منتخب شباب اليد، ورائد المرزوق مدرب ناشئي اليد على إتاحتهم الفرصة لي لتمثيل المنتخبات الوطنية.
وأخيراً أشكر جريدة «أخبار الخليج» على اللقاء المميز والجهود الكبيرة التي تقدمونها لتغطية كرة اليد البحرينية.
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