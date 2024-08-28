قرعة ((الأبطال)) بنظام جديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

موناكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأندية‭ ‬تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬حين‭ ‬تُسحب‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسّعة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسية‭.‬

يروّج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬لـ«مستقبل‭ ‬جديد‭ ‬ومثير‮»‬‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬عددا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭.‬

ويحتاج‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬توليد‭ ‬الزخم‭ ‬حول‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬خطرا،‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬المشجعون‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬مربكا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنموذج‭ ‬القديم‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬الـ21‭ ‬عاما‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يتكوّن‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬مجموعات‭ ‬تضم‭ ‬32‭ ‬ناديا‭ ‬مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬فرق،‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭. ‬الفريقان‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬يتأهلان‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

وتضم‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬36‭ ‬ناديا،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬سيتم‭ ‬تجميع‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬واحد‭ ‬كبير‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭.‬

التفاصيل‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬الإلكتروني