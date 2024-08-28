قرعة ((الأبطال)) بنظام جديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
موناكو - (أ ف ب): حقبة جديدة في كرة القدم الأوروبية للأندية تبدأ اليوم الخميس، حين تُسحب قرعة دوري أبطال أوروبا الموسّعة التي تشهد تغييرا في النظام، وذلك في مدينة موناكو الفرنسية.
يروّج الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» لـ«مستقبل جديد ومثير» في القارة، حيث ستلعب المزيد من الفرق عددا أكبر من المباريات، وسيكون هناك ارتفاع في قيمة الجوائز.
ويحتاج «ويفا» إلى توليد الزخم حول النظام الجديد، لأن هناك خطرا، في البداية على الأقل، أن يجد المشجعون هذا النظام مربكا مقارنة بالنموذج القديم.
على مدار الـ21 عاما الماضية، كان دوري أبطال أوروبا يتكوّن من مرحلة مجموعات تضم 32 ناديا مقسمة إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق، يلعب كل فريق ست مباريات ذهابا وإيابا. الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية.
وتضم النسخة الجديدة 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير بدلا من تقسيمها إلى مجموعات.
التفاصيل في الملحق الإلكتروني
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