نقل إدارتي النقل البحري والجودة من الموانئ إلى العارضية

نقل إدارتي النقل البحري والجودة من الموانئ إلى العارضية
التاريخ
8/28/2024 7:21:59 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل عن نقل إدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة من مقرهما الحالي في منطقة الشويخ (مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية) إلى المبنى الجديد للإدارة العامة لخفر السواحل في منطقة العارضية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
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