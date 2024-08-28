Thursday, 29 August 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقل إدارتي النقل البحري والجودة من الموانئ إلى العارضية

8/28/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل عن نقل إدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة من مقرهما الحالي في منطقة الشويخ (مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية) إلى المبنى الجديد للإدارة العامة لخفر السواحل في منطقة العارضية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

MENAFN28082024000130011022ID1108613027

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث