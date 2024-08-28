محمد خليفة أهدي يا عيون لزوجتي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ياسر العيلة
طرح المطرب محمد خليفة ثاني أغنياته العاطفية بعنوان «يا عيون»، من كلمات الشاعر صقر، وألحان الطاووس وهو ملحن جديد وموهوب، وتوزيع خالد زكي.
وأشار خليفة إلى أن الأغنية تعتمد على إيقاع الرومبا الخليجي، وقال: عندما قرأت كلمات الاغنية وجدتها تعبر عن شيء مهم في حياتي الخاصة، وهو بداية معرفتي بزوجتي، لذلك أهديت لها هذه الأغنية لأنها تستحق أن أهديها لها، خاصة أنها تعبر عنها. وأكمل: «يا عيون» هي ثاني أغنية لي بعد «ذبحني شوقي»، من كلمات الشاعر منصور الفضلي، ألحان البروفيسور يعقوب الخبيزي، وتقول كلماتها:
يا عيون شوفها يبعد عن المخنوق ضيقة
انورت سود الليالي كلها بطله سناك
ما تكفيني ثواني وما تكفيني دقيقة
انتي حتى العمر كله ما يكفيني معاك
أنا ما صدقت أشوفك والله بعدك ما أطيقه
السعادة في حياتي تكتمل لحظة لقاك.
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