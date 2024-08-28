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محمد خليفة أهدي يا عيون لزوجتي

8/28/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
طرح المطرب محمد خليفة ثاني أغنياته العاطفية بعنوان «يا عيون»، من كلمات الشاعر صقر، وألحان الطاووس وهو ملحن جديد وموهوب، وتوزيع خالد زكي.
وأشار خليفة إلى أن الأغنية تعتمد على إيقاع الرومبا الخليجي، وقال: عندما قرأت كلمات الاغنية وجدتها تعبر عن شيء مهم في حياتي الخاصة، وهو بداية معرفتي بزوجتي، لذلك أهديت لها هذه الأغنية لأنها تستحق أن أهديها لها، خاصة أنها تعبر عنها. وأكمل: «يا عيون» هي ثاني أغنية لي بعد «ذبحني شوقي»، من كلمات الشاعر منصور الفضلي، ألحان البروفيسور يعقوب الخبيزي، وتقول كلماتها:
يا عيون شوفها يبعد عن المخنوق ضيقة
انورت سود الليالي كلها بطله سناك
ما تكفيني ثواني وما تكفيني دقيقة
انتي حتى العمر كله ما يكفيني معاك
أنا ما صدقت أشوفك والله بعدك ما أطيقه
السعادة في حياتي تكتمل لحظة لقاك.

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