الفضائية المصرية أحيت الذكرى الأولى لوفاة الصوت الجريح

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
كعادتها، في تذكر نجوم الطرب، خصصت شاشة الفضائية المصرية حلقة كاملة من برنامجها الأسبوعي «نجوم العرب» للذكرى الاولى لوفاة مطرب
الكويت الأول عبدالكريم عبدالقادر «الصوت الجريح»
الذي وافته المنية 12 مايو 2023 بعد معاناة مع المرض وبرحيله فقدت الساحة الكويتية والعربية أحد فرسانها.
تخصيص حلقة كاملة في برنامج عربي يبث على قناة فضائية عربية عريقة لإحياء ذكرى مطرب كويتي بحجم عبدالكريم عبدالقادر «مع حفظ الألقاب» يدل على ان «بوخالد» لم تفقده الكويت فقط وانما الوطن العربي لعطاءاته وإنجازاته في الساحة الغنائية العربية.
أسرة البرنامج المكونة من المعد والمخرج حسين الشنتوري والمذيعتين نهال الملا ويارا نبيل قدموا تقارير مهمة عن حياة الراحل «بوخالد» منذ نشأته وبدايته بالغناء مرورا بانجازاته وتكريماته وعطاءاته في الساحة الغنائية الكويتية والعربية وجوائزه التي حصل عليها حتى وفاته، رحمه الله، التي ابكت محبيه.
الأسلوب المبسط في تقديم المعلومة للمشاهد المصري عن الراحل عبدالكريم عبدالقادر تميزت به المذيعة نهال الملا التي حرصت كثيرا على نطق اسماء الاغاني بطريقة صحيحة خصوصا ان بعضها باللهجة المحلية الكويتية التي ربما البعض يصعب عليه نطقها بالشكل السليم ولكن المذيعة نهال تفوقت بذلك وتميزت به وهذا ان دل فإنه يدل على التحضير والتركيز في المادة المكتوبة حتى تصل للمشاهد بشكل صحيح خصوصا عند تناول مطربين غير مصريين في شاشة مصرية عريقة تبحث عن التميز دائما.
شكرا لأسرة برنامج «نجوم العرب» وشكرا للقائمين على الفضائية المصرية على هذا التقدير للفنان الكويتي لأنهم حرصوا على الا تمر الذكرى الأولى لوفاة مطرب الكويت الأول عبدالكريم عبدالقادر مرور الكرام.. شكرا من القلب.
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