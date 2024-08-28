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الفضائية المصرية أحيت الذكرى الأولى لوفاة الصوت الجريح

8/28/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
كعادتها، في تذكر نجوم الطرب، خصصت شاشة الفضائية المصرية حلقة كاملة من برنامجها الأسبوعي «نجوم العرب» للذكرى الاولى لوفاة مطرب الكويت الأول عبدالكريم عبدالقادر «الصوت الجريح»
الذي وافته المنية 12 مايو 2023 بعد معاناة مع المرض وبرحيله فقدت الساحة الكويتية والعربية أحد فرسانها.
تخصيص حلقة كاملة في برنامج عربي يبث على قناة فضائية عربية عريقة لإحياء ذكرى مطرب كويتي بحجم عبدالكريم عبدالقادر «مع حفظ الألقاب» يدل على ان «بوخالد» لم تفقده الكويت فقط وانما الوطن العربي لعطاءاته وإنجازاته في الساحة الغنائية العربية.
أسرة البرنامج المكونة من المعد والمخرج حسين الشنتوري والمذيعتين نهال الملا ويارا نبيل قدموا تقارير مهمة عن حياة الراحل «بوخالد» منذ نشأته وبدايته بالغناء مرورا بانجازاته وتكريماته وعطاءاته في الساحة الغنائية الكويتية والعربية وجوائزه التي حصل عليها حتى وفاته، رحمه الله، التي ابكت محبيه.
الأسلوب المبسط في تقديم المعلومة للمشاهد المصري عن الراحل عبدالكريم عبدالقادر تميزت به المذيعة نهال الملا التي حرصت كثيرا على نطق اسماء الاغاني بطريقة صحيحة خصوصا ان بعضها باللهجة المحلية الكويتية التي ربما البعض يصعب عليه نطقها بالشكل السليم ولكن المذيعة نهال تفوقت بذلك وتميزت به وهذا ان دل فإنه يدل على التحضير والتركيز في المادة المكتوبة حتى تصل للمشاهد بشكل صحيح خصوصا عند تناول مطربين غير مصريين في شاشة مصرية عريقة تبحث عن التميز دائما.
شكرا لأسرة برنامج «نجوم العرب» وشكرا للقائمين على الفضائية المصرية على هذا التقدير للفنان الكويتي لأنهم حرصوا على الا تمر الذكرى الأولى لوفاة مطرب الكويت الأول عبدالكريم عبدالقادر مرور الكرام.. شكرا من القلب.

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