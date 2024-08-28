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التشكيليون لماذا التأخير في ترميم وصيانة المرسم الحر؟!

8/28/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
من المبادرات الجميلة التي بادر بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتحديدا من قطاع الآثار والمتاحف هي مبادرته بأعمال الصيانة الكاملة لمباني المرسم الحر وبيت الخزف ومتحف الفن الحديث وقاعتي الفنون والعدواني من الداخل والخارج، وذلك احتفالا باختيار الكويت عاصمة الثقافة العربية لعام 2025.
وعلى ضوء ذلك، طلب من جميع مستخدمي تلك المباني من فنانين تشكيليين وخزافين بإخلاء الغرف كاملة من جميع متطلباتهم الشخصية وتأجيل معارضهم الشخصية منذ 31 مايو 2024، ولكن منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا لم تبدأ عملية ترميم وصيانة مبنى المرسم الذي يعتبره الكثيرون من التشكيليين وطنا لهم، لذلك نتمنى الإسراع في عملية الترميم والصيانة حتى يعود «التشكليون» إلى وطنهم وإنجاز أعمالهم والتحضير لمعارضهم الشخصية لأن هذا التأخير يؤثر على نفسيتهم ويشعرهم بالإحباط.. ومنا للمسؤولين وعساكم على القوة.

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