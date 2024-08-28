التشكيليون لماذا التأخير في ترميم وصيانة المرسم الحر؟!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
من المبادرات الجميلة التي بادر بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتحديدا من قطاع الآثار والمتاحف هي مبادرته بأعمال الصيانة الكاملة لمباني المرسم الحر وبيت الخزف ومتحف الفن الحديث وقاعتي الفنون والعدواني من الداخل والخارج، وذلك احتفالا باختيار الكويت عاصمة الثقافة العربية لعام 2025.
وعلى ضوء ذلك، طلب من جميع مستخدمي تلك المباني من فنانين تشكيليين وخزافين بإخلاء الغرف كاملة من جميع متطلباتهم الشخصية وتأجيل معارضهم الشخصية منذ 31 مايو 2024، ولكن منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا لم تبدأ عملية ترميم وصيانة مبنى المرسم الذي يعتبره الكثيرون من التشكيليين وطنا لهم، لذلك نتمنى الإسراع في عملية الترميم والصيانة حتى يعود «التشكليون» إلى وطنهم وإنجاز أعمالهم والتحضير لمعارضهم الشخصية لأن هذا التأخير يؤثر على نفسيتهم ويشعرهم بالإحباط.. ومنا للمسؤولين وعساكم على القوة.
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