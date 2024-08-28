Thursday, 29 August 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 ركائز طبقها المركزي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

8/28/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعرض مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على منصة «x»، جهود بنك الكويت المركزي في مكافحة الاحتيال الإلكتروني بالكويت.
وحدد المركز 7 ركائز أساسية طبقها بنك الكويت المركزي في هذا الإطار، وذلك بدءا بحملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع كل البنوك المحلية لرفع الوعي المالي لدى عملاء البنوك وزيادة الإدراك بعمليات الاحتيال الإلكتروني وأشكالها المتنوعة، والتي باتت تزداد يوما بعد يوم.
أما الركيزة الثانية فكانت تتعلق بإنشاء غرفة افتراضية مركزية بمشاركة كل البنوك المحلية، هدفها توفير آلية لدى كل بنك من البنوك المحلية للإبلاغ عن حالات الاحتيال التي تعرض لها العملاء، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.
وفيما يتعلق بثالث هذه الركائز، فهي توجيه البنوك المحلية مجتمعة نحو تشكيل لجنة دائمة تعنى بمكافحة الاحتيال الإلكتروني من خلال زيادة التنسيق وفاعلية التحرك الجماعي لحماية عملاء القطاع.
أما رابع هذه الركائز فكانت عبارة عن إطلاق نظام إلكتروني لوحدة حماية العملاء في كل بنك من البنوك المحلية، بهدف استقبال شكاوى وتظلمات عملاء القطاع المصرفي والتعامل معها بشكل فوري.
أما الركيزة الخامسة فكانت من خلال وضع وتحديد سقف للعمليات والتحويلات، بحيث يكون هناك سقف يومي وشهري لعمليات الدفع عبر روابط الدفع الإلكتروني، فيما شددت الركيزة السادسة على ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية، وذلك من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمة «كاشف» لإظهار أرقام المؤسسات الرسمية لدى البنوك وغيرها على هواتف المستخدمين كافة في دولة الكويت.
أما آخر هذه الركائز فكانت تتعلق بتعزيز المعايير الأمنية بهدف الحد من التطبيقات التي تستخدم آلية التحكم عن بُعد في التعامل مع تطبيقات البنوك، وإلزام البنوك كافة بتوفير خدمة الرسائل النصية مجانا للتعريف عن حركة العمليات الفورية التي تتم على حسابات العملاء.

MENAFN28082024000130011022ID1108613023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث