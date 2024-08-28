72 مليون دينار أعلى سيولة للبورصة في أغسطس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شريف حمدي
قفزت سيولة بورصة الكويت أمس بنسبة 27.5% بما قيمته 15.5 مليون دينار لتصل إلى 72 مليون دينار لتسجل أعلى مستوى خلال شهر أغسطس الجاري، قياسا على سيولة تداولات أول من أمس والتي بلغت 56.5 مليون دينار.
واستحوذت اسهم السوق الاول على اغلب السيولة بواقع 53.5 مليون دينار تشكل 74% من الإجمالي، وتركزت السيولة أمس على سهم بيتك الذي جاء بالصدارة على مستوى الأكثر استحواذا على السيولة بـ 12.4 مليون دينار، تلاه سهم ايفا بـ 6.4 ملايين دينار، وسهم الخليج بـ 4.44 ملايين دينار، ثم سهم زين بـ 4.42 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 4.2 ملايين دينار.
وأنهت الجلسة تعاملاتها على تراجع القيمة السوقية بنحو 46 مليون دينار لتصل إلى 42.454 مليار دينار تراجعا من 42.5 مليار دينار اول من أمس بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفعت احجام التداول إلى 290 مليون سهم من 250 مليون سهم في جلسة الثلاثاء وبنسبة ارتفاع 36%.
وحققت 8 قطاعات تراجعات على مستوى المؤشرات الوزنية تصدرها قطاع الطاقة بـ 1.8%، في المقابل ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها التكنولوجيا بـ 5.6%.
وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 54 شركة، مقابل انخفاض اسهم 57 شركة، واستقرت القيمة السعرية لأسهم 18 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 14 شركة،
وأنهت جلسة أمس تعاملاتها على تباين اداء المؤشرات، بتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% بخسارة 19.8 نقطة ليصل إلى 7819 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% بمكاسب 36.2 نقطة ليصل إلى 6077 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11% بخسارة 7.7 نقاط ليصل إلى 7180 نقطة.
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