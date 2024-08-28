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72 مليون دينار أعلى سيولة للبورصة في أغسطس

8/28/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
قفزت سيولة بورصة الكويت أمس بنسبة 27.5% بما قيمته 15.5 مليون دينار لتصل إلى 72 مليون دينار لتسجل أعلى مستوى خلال شهر أغسطس الجاري، قياسا على سيولة تداولات أول من أمس والتي بلغت 56.5 مليون دينار.
واستحوذت اسهم السوق الاول على اغلب السيولة بواقع 53.5 مليون دينار تشكل 74% من الإجمالي، وتركزت السيولة أمس على سهم بيتك الذي جاء بالصدارة على مستوى الأكثر استحواذا على السيولة بـ 12.4 مليون دينار، تلاه سهم ايفا بـ 6.4 ملايين دينار، وسهم الخليج بـ 4.44 ملايين دينار، ثم سهم زين بـ 4.42 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 4.2 ملايين دينار.
وأنهت الجلسة تعاملاتها على تراجع القيمة السوقية بنحو 46 مليون دينار لتصل إلى 42.454 مليار دينار تراجعا من 42.5 مليار دينار اول من أمس بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفعت احجام التداول إلى 290 مليون سهم من 250 مليون سهم في جلسة الثلاثاء وبنسبة ارتفاع 36%.
وحققت 8 قطاعات تراجعات على مستوى المؤشرات الوزنية تصدرها قطاع الطاقة بـ 1.8%، في المقابل ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها التكنولوجيا بـ 5.6%.
وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 54 شركة، مقابل انخفاض اسهم 57 شركة، واستقرت القيمة السعرية لأسهم 18 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 14 شركة،
وأنهت جلسة أمس تعاملاتها على تباين اداء المؤشرات، بتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% بخسارة 19.8 نقطة ليصل إلى 7819 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% بمكاسب 36.2 نقطة ليصل إلى 6077 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11% بخسارة 7.7 نقاط ليصل إلى 7180 نقطة.

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