بالفيديو بين الزينة والخزينة الكويتيون يفضلون السبائك الذهبية لمضاعفة المكاسب



تجار لـ «الأنباء»: السبائك والليرات تسيطر على 70% من إجمالي حركة سوق الذهب المحلي الفترة الحالية فرصة ممتازة لتحويل الذهب إلى «كاش» أو تبديله بقطع أخرى لمضاعفة المكاسب



باهي أحمد

يشهد سوق الذهب المحلي موجة جني أرباح من قبل المستهلكين، الذين عمدوا إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة خلال الأيام الأخيرة طمعا في تحقيق عوائد استثمارية بعد الارتفاعات السعرية التي حققها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية والتي سجل خلالها أسعارا قياسية جديدة.

وأكد تجار في السوق المحلي أن صافي تداولات سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة غلب عليها الطابع البيعي من قبل العملاء بنسبة 80%، مقابل عمليات شراء سيطرت على 20% فقط من التداولات، إذ أرجعوا غلبة الطابع البيعي إلى أن العملاء في انتظار حركة تصحيح تنخفض خلالها الأسعار نسبيا من أجل بدء بناء مراكز استثمارية جديدة عبر عمليات شراء، إلى جانب أن فترة الصيف تشهد تباطؤا في حركة بيع الذهب من قبل المحلات بسبب موسم سفر المواطنين والمقيمين والعودة إلى المدارس.

وخلال جولة ميدانية قامت بها «الأنباء» في سوق الذهب، كشف أهل السوق عن أن الطلب على السبائك يشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالمشغولات الذهبية، حيث تسيطر السبائك على ما يزيد على 60% من إجمالي حركة الشراء بالكويت، وذلك بعد ظهور هبة جديدة جعلتها تستخدم زينة وخزينة في آن واحد عبر اقتناء سبيكة توضع داخل إطار وتباع كجزء من السلاسل وهو ما يحقق المعادلة الأكثر قيمة في سوق الذهب «زينة وخزينة»،

وفي التفاصيل:

أكد عيسى فاضل من مجوهرات دبلة أن السبائك والليرات المربعة تشهد طلبا متزايدا خلال الفترة الحالية خاصة أن البعض لا يفكر فقط في الخزينة ولكن يفكرون في الزينة، حيث يقومون بوضع السبائك مع برواز، إضافة إلى سلسلة.

وأشار فاضل إلى أن عمليات البيع من قبل الزبائن تشهد ارتفاعا كبيرا، خاصة أن أسعار الذهب سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 21.25 دينارا للغرام، وهو أعلى سعر يتم شراء الذهب به في الفترة الحالية، لافتا أن الفترة الحالية تعد فرصة ممتازة لتحويل الذهب إلى «كاش» أو تبديله بقطع أخرى مع عمليات تصحيح الأسعار لمضاعفة المكاسب.

ولفت فاضل إلى أن عمليات بيع الذهب تجري بالتوازي بين البيع الإلكتروني والفروع إذ ان المبيعات أونلاين بدأت تأخذ حيزا مناسبا في السوق، مبينا وجود طلب على معظم أنواع الذهب ومنها المستعمل الذي يتوافر وفق شروط وأحكام وزارة التجارة والصناعة ومنها الدمغة الخاصة به، وأن زبائنه ممن لا يرغبون في دفع مصنعية غالية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

فرصة للشراء

بدوره، قال سيد العلوي من مجوهرات الراية البيضاء إن الوقت الحالي يعد فرصة جيدة للشراء أكثر من البيع، مبينا أن اقتناء السبائك ليس بديلا للمشغولات لأن السبائك لا يمكنك استخدامها زينة على عكس الذهب المشغول حيث يمكن لبسه، بينما السبائك والليرات لا يمكن مبادلتها أو الاستفادة منها إلا خزينة.

وأشار إلى أن واقع السوق يظهر أن عمليات البيع أكثر من عمليات الشراء بما يصل إلى 80% من إجمالي حركة السوق. وبين أنه حاليا الطلب على السبائك يشهد طلبا كبيرا مقارنة بالمشغولات، حيث تشكل السبائك الوجهة المفضلة للمستثمرين أكثر من غيرهم، أما الذهب المشغول فيعتبر سعره فيه، كما أن له مميزات كثيرة ويعتبر مصدرا للزينة والخزينة على حد سواء.

من جانبه، قال أسامة حرفوش من مجوهرات نور الهدى إن الفترة الحالية تسيطر السبائك والليرات على إجمالي حركة سوق الذهب في الكويت بما تصل نسبته إلى 70% حيث يقوم العديد من الأشخاص ببيع الذهب في ظل ارتفاع الأسعار الأخير الذي يشهده سوق الذهب، كما أن عمليات البيع من قبل الزبائن تصل إلى 80% من إجمالي عمليات البيع والشراء في سوق الذهب بالكويت، وذلك بسبب موسم الصيف وموسم العودة للمدارس الذي يقترن حاليا بارتفاع كبير في أسعار الذهب.