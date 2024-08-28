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فيصل الحمود الكويت تزخر بالكوادر الوطنية الأكاديمية والشباب الطموح المتميز

8/28/2024 7:21:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود د.مناحي محمـــد العجمي الذي قدم إهداء رسالة الدكتوراه في الفلسفة بعنوان «تقييم التأشيرات البيئية الإستراتيجية في المدن الجديدة»، متمنيا له التوفيق والسداد والمستقبل الزاهر في المجال البحثي والعلمي، شاكرا له إهداءه رسالة الدكتوراه، مثمنا له الجهد المبذول للخروج بها على هذا النحو وهو محل تقدير وثناء.

وأكد الحمود أن الكويت مليئة بالكوادر الوطنية الأكاديمية وبالشباب الطموح المتميز والمبدع المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل ومنها البحثي الذي يظهر في المجال العلمي والأكاديمي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية، حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية بهم ترتقي كويتنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات.

من جهته، أعرب د.مناحي العجمي عن سعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة، وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات.

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