فيصل الحمود الكويت تزخر بالكوادر الوطنية الأكاديمية والشباب الطموح المتميز

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود د.مناحي محمـــد العجمي الذي قدم إهداء رسالة الدكتوراه في الفلسفة بعنوان «تقييم التأشيرات البيئية الإستراتيجية في المدن الجديدة»، متمنيا له التوفيق والسداد والمستقبل الزاهر في المجال البحثي والعلمي، شاكرا له إهداءه رسالة الدكتوراه، مثمنا له الجهد المبذول للخروج بها على هذا النحو وهو محل تقدير وثناء.
وأكد الحمود أن الكويت مليئة بالكوادر الوطنية الأكاديمية وبالشباب الطموح المتميز والمبدع المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل ومنها البحثي الذي يظهر في المجال العلمي والأكاديمي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية، حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية بهم ترتقي كويتنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات.
من جهته، أعرب د.مناحي العجمي عن سعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة، وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات.
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