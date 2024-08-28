السكنية 20 52% نسبة إنجاز جنوب عبدالله المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تقدم ملموس في أعمال إنجاز المباني العامة ضمن مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني والذي يضم 31 مبنى مخصصا لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة المحلات التجارية.
وجاء في التقرير الشهري للمؤسسة والخاص بمتابعة إنجاز أعمال المباني العامة في القطع 1 و4 و5 و6 في جنوب عبدالله المبارك، أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 20.52% حتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث يشمل العقد تنفيذ 6 مدارس
منها 2 لرياض الأطفال، و7 مجموعات من المحلات التجارية والمباني الخدمية الأخرى.
وأكد التقرير أن نسبة الإنجاز لعقد إنشاء وصيانة المباني العامة في القطعتين 2 و3 في المشروع بلغت 5.43% حيث تشمل الأعمال 5 مدارس، واحدة منها مخصصة لرياض الأطفال، إلى جانب مركز صحي ومركز إسعاف وسوق مركزي ومجموعتين من المحلات ومخفر للشرطة ومركز لخدمة المواطن ومركز إطفاء.
وأشار التقرير إلى أن المباني العامة في القطعتين الثانية والثالثة تشمل أبنية لمركز البريد، وبلدية الكويت، ووحدة اجتماعية، ومركز تنمية مجتمع، وديوانية لكبار السن وفرعا للغاز، وتم الانتهاء من تركيب محطات تحويل ثانوية جهد، فيما يجري تسلم أعمال مشروع تمديد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض.
وأكد التقرير أن الأعمال مستمرة لإنشاء خزان لتجميع مياه الأمطار وما يلزم من أعمال ربط، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه الأعمال 53.25% وتمت مباشرة العمل في تنفيذ عقد توريد وتنفيذ وصيانة أعمال إنارة الطرق بالمشروع.
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