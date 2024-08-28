التربية 5125 شاشة تفاعلية بمختلف المراحل الدراسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكدت وزارة التربية
أمس حرصها على دمج التكنولوجيا الحديثة تماشيا مع التطورات الرقمية المتسارعة واستثمارا في مستقبل التعليم
وفتحا لأبواب جديدة للتعليم المدمج لتعزيز مهارات الطلاب الرقمية.
وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي
(إكس) إنه ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024-2025 تم إدخال 5125 شاشة تفاعلية في مختلف المراحل الدراسية لتوفير بيئة تعليمية أكثر جذبا وتفاعلا بما يعزز الابتكار والابداع لدى المعلمين والمتعلمين.
وأوضحت أنه تم إدخال 294 شاشة في مختبرات الحاسوب للمرحلة الابتدائية و472 في مختبرات الحاسوب للمرحلة المتوسطة و4359 في مختبرات الحاسوب والفصول الدراسية للمرحلة الثانوية.
وبينت أن إدخال الشاشات التفاعلية يهدف إلى تحفيز التفاعل والنشاط في الفصل علاوة على تحسين وضوح المواد التعليمية وتشجيع العمل الجماعي والتعاون، إضافة إلى توفير مصادر تعليمية متنوعة وتعزيز مهارات التكنولوجيا ومشاركة المواد التعليمية ودعم التعليم عن بُعد.
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