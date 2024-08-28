القائم بالأعمال اللبناني سليم الحص قامة جامعة مشهود لها بالنزاهة

الراحل كان معروفاً خلال عقود من توليه رئاسة الحكومة وغيرها من المناصب بولائه للبنان أولاً



أسامة دياب

استقبلت السفــارة اللبنانية لدى البلاد المعزين بوفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق د.سليم الحص.

وفتحت السفارة سجل التعازي طوال يوم أمس، في ديوانية السفارة.

وكان لافتا حضور عدد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في البلاد، اضافة إلى حشد من الموطنـــين وعدد كبير من أبنــــاء الجاليـــة اللبنانيــة.

وكان في استقبـــال المعــــزين القائم بأعمال السفارة اللبنـــانية أحمد عرفة.

وفي تصريح على هامش العزاء، قال عرفة: «نجتمع اليوم للأسف لتقبل التعازي بوفاة المغفور له رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، هذه القامة الوطنية الجامعة والمشهود لها بالنزاهة والصدق والوطنية».

وأضاف: «خلال عقود من توليه رئاسة الحكومة وغيرها من المناصب، كان معروفا بولائه للبنان اولا، ولم يكن له الكثير من الأعداء في السياسة لأنه كان دائما يستند في مواقفه إلى الحق والقانون، هذا على الصعيد الوطني».

وتابع: «أما على الصعيد الإقليمي والعالمي، فالرئيس الحص كان شخصية لبنانية ومعروفة ومحبوبة ومقدرة ولها مواقف، ونحن كلبنانيين نفتخر بها».

وزاد: «ويستحضرني اليوم، موقف الرئيس الحص إبان فترة غزو الكويت عام ١٩٩٠، حيث كان أول زعيم عربي ودولي يدين ويندد بهذا الفعل، رغم أن لبنان بلد صغير من حيث المساحة، ورغم معاناة لبنان آنذاك من حرب، ولكن، كل ذلك لم يمنعه من اتخاذ موقف جريء وشجاع، وقد يفوق قدرة بلد كما أسلفت بالذكر، بحجم لبنان».

وقال القائم بالأعمال اللبناني: «لكننا اليوم كلبنانيين، فخـــورون بالراحل سليم الحص، وفخورون بالموقف الذي اتخذه آنذاك، وهذا الموقف، لايزال يتذكره إخواننا وأهلنا هنا في الكويت ويقدرون له هذا الموقف رغم مرور كل هذه السنوات، فنحمد الله أن هناك رجالات دولة مثل الرئيس الحص ونحمد الله أن أهلنا في الكويت لهم من التقدير والوفاء، ما ينعكس على لبنان واللبنانيين والجالية اللبنانية في الكويت وهذا ليس بالغريب عن الكويتيين، اهل الوفاء وأهل المحبـــة وأهل الخيــر».

وفي نهاية كلمته، شكر عرفة ممثلي رؤساء البعثات الديبلوماسية على حضورهم، الذي وصفه بأنه «دليــــل على مكانة الراحل في دولهــــم، فضلا على مكانة لبنان واهتمام العالم بما يحدث في هـــذا البلــد».