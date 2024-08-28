القائم بالأعمال اللبناني سليم الحص قامة جامعة مشهود لها بالنزاهة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الراحل كان معروفاً خلال عقود من توليه رئاسة الحكومة وغيرها من المناصب بولائه للبنان أولاً
أسامة دياب
استقبلت السفــارة اللبنانية لدى البلاد المعزين بوفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق د.سليم الحص.
وفتحت السفارة سجل التعازي طوال يوم أمس، في ديوانية السفارة.
وكان لافتا حضور عدد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في البلاد، اضافة إلى حشد من الموطنـــين وعدد كبير من أبنــــاء الجاليـــة اللبنانيــة.
وكان في استقبـــال المعــــزين القائم بأعمال السفارة اللبنـــانية أحمد عرفة.
وفي تصريح على هامش العزاء، قال عرفة: «نجتمع اليوم للأسف لتقبل التعازي بوفاة المغفور له رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، هذه القامة الوطنية الجامعة والمشهود لها بالنزاهة والصدق والوطنية».
وأضاف: «خلال عقود من توليه رئاسة الحكومة وغيرها من المناصب، كان معروفا بولائه للبنان اولا، ولم يكن له الكثير من الأعداء في السياسة لأنه كان دائما يستند في مواقفه إلى الحق والقانون، هذا على الصعيد الوطني».
وتابع: «أما على الصعيد الإقليمي والعالمي، فالرئيس الحص كان شخصية لبنانية ومعروفة ومحبوبة ومقدرة ولها مواقف، ونحن كلبنانيين نفتخر بها».
وزاد: «ويستحضرني اليوم، موقف الرئيس الحص إبان فترة غزو الكويت عام ١٩٩٠، حيث كان أول زعيم عربي ودولي يدين ويندد بهذا الفعل، رغم أن لبنان بلد صغير من حيث المساحة، ورغم معاناة لبنان آنذاك من حرب، ولكن، كل ذلك لم يمنعه من اتخاذ موقف جريء وشجاع، وقد يفوق قدرة بلد كما أسلفت بالذكر، بحجم لبنان».
وقال القائم بالأعمال اللبناني: «لكننا اليوم كلبنانيين، فخـــورون بالراحل سليم الحص، وفخورون بالموقف الذي اتخذه آنذاك، وهذا الموقف، لايزال يتذكره إخواننا وأهلنا هنا في الكويت ويقدرون له هذا الموقف رغم مرور كل هذه السنوات، فنحمد الله أن هناك رجالات دولة مثل الرئيس الحص ونحمد الله أن أهلنا في الكويت لهم من التقدير والوفاء، ما ينعكس على لبنان واللبنانيين والجالية اللبنانية في الكويت وهذا ليس بالغريب عن الكويتيين، اهل الوفاء وأهل المحبـــة وأهل الخيــر».
وفي نهاية كلمته، شكر عرفة ممثلي رؤساء البعثات الديبلوماسية على حضورهم، الذي وصفه بأنه «دليــــل على مكانة الراحل في دولهــــم، فضلا على مكانة لبنان واهتمام العالم بما يحدث في هـــذا البلــد».
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