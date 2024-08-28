الحبشي ناقش مع قيادات أمنية حلولا للمشكلات المرورية في الجهراء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
اجتمع محافظ الجهراء حمد الحبشي، في ديوان عام المحافظة مع العميد د.حمد رشيد الطوالة مدير أمن محافظة الجهراء والعميد أشرف الأمير مدير إدارة تخطيط وبحوث المرور، والعقيد عبدالله الحويلة مساعد مدير مرور محافظة الجهراء، والعقيد أحمد العازمي من إدارة الأمن العام، ود.م.أمل جاسم عبدالسلام رئيس قسم بحوث حوادث المرور، وم.أحمد عبيد الظفيري من قسم هندسة المرور، وم.فلاح محمد العنزي كبير مهندسي هندسة المرور.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة المشاكل المرورية في محافظة الجهراء بشكل عام، وتم استعراض عرض مرئي للمشاكل المرورية في المحافظة وبحث سبل حلها من خلال جميع الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن الطرق الرئيسية السريعة والشوارع الداخلية لجميع مناطق المحافظة، في حين تم تقديم عدد من المقترحات خلال الاجتماع ومنها استحداث جسور مشاة للعبور على طريق الدائري الرابع بين منطقتي أمغرة ومدينة جابر الأحمد وجسور مشاة للعبور على طريق مرزوق المتعب وشارع دعبل الخزاعي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة استحداث دوار على طريق مرزوق المتعب لحل مشكلة الاختناقات المرورية على هذا الطريق، كذلك العمل على وضع حاجز شبك على طول طريق الدائري السادس لما تسبب عن حدوث حوادث مرورية في هذا الطريق.
وفي ختام الاجتماع، أعرب محافظ الجهراء حمد الحبشي عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين في إدارة الأمن العام والمرور المشاركين في الاجتماع على جهودهم الواضحة في متابعة احتياجات محافظة الجهراء، لافتا إلى أن المحافظة لن تألو جهدا في البحث عن الحلول الممكنة من خلال وضع الآليات المناسبة والتنسيق مع الجهات ذات الشأن في تطوير الطرق والشوارع في المحافظة.
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