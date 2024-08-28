الحبشي ناقش مع قيادات أمنية حلولا للمشكلات المرورية في الجهراء

MENAFN - Al-Anbaa) اجتمع محافظ الجهراء حمد الحبشي، في ديوان عام المحافظة مع العميد د.حمد رشيد الطوالة مدير أمن محافظة الجهراء والعميد أشرف الأمير مدير إدارة تخطيط وبحوث المرور، والعقيد عبدالله الحويلة مساعد مدير مرور محافظة الجهراء، والعقيد أحمد العازمي من إدارة الأمن العام، ود.م.أمل جاسم عبدالسلام رئيس قسم بحوث حوادث المرور، وم.أحمد عبيد الظفيري من قسم هندسة المرور، وم.فلاح محمد العنزي كبير مهندسي هندسة المرور.وخلال الاجتماع تمت مناقشة المشاكل المرورية في محافظة الجهراء بشكل عام، وتم استعراض عرض مرئي للمشاكل المرورية في المحافظة وبحث سبل حلها من خلال جميع الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن الطرق الرئيسية السريعة والشوارع الداخلية لجميع مناطق المحافظة، في حين تم تقديم عدد من المقترحات خلال الاجتماع ومنها استحداث جسور مشاة للعبور على طريق الدائري الرابع بين منطقتي أمغرة ومدينة جابر الأحمد وجسور مشاة للعبور على طريق مرزوق المتعب وشارع دعبل الخزاعي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استحداث دوار على طريق مرزوق المتعب لحل مشكلة الاختناقات المرورية على هذا الطريق، كذلك العمل على وضع حاجز شبك على طول طريق الدائري السادس لما تسبب عن حدوث حوادث مرورية في هذا الطريق.

وفي ختام الاجتماع، أعرب محافظ الجهراء حمد الحبشي عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين في إدارة الأمن العام والمرور المشاركين في الاجتماع على جهودهم الواضحة في متابعة احتياجات محافظة الجهراء، لافتا إلى أن المحافظة لن تألو جهدا في البحث عن الحلول الممكنة من خلال وضع الآليات المناسبة والتنسيق مع الجهات ذات الشأن في تطوير الطرق والشوارع في المحافظة.