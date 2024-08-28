7000 مواطن يسجلون للتوظيف وإجراءات فنية مكثفة لدعم موقع الديوان الإلكتروني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لمزيد من دعم الإجراءات الفنية على موقعه الإلكتروني لاستيعاب تسجيل 7000 مواطن من الباحثين الجدد عن عمل مع قرب بدء التسجيل للفترة الـ 88 للتوظيف 6 سبتمبر المقبل ولمدة 14 يوما.
وأوضحت أن الاستعدادات الفنية ممتازة، ولكن تحوطا في فترة 6 أيام التي يتزامن فيها تسجيل نحو 6000 مواطن باحث عن عمل مع تسجيل 1000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية والذي يبدأ 15 سبتمبر ويكون فيها تسجيل الباحثين عن عمل مازال مستمرا حتى 20 من الشهر ذاته.
وردا على مطالبة حملة المتوسطة والثانوية بتحديد المدة الزمنية النهائية المتاحة لهم للتسجيل أجابت المصادر: سيتم تحديد تاريخ انتهاء التسجيل قريبا.
وطالبت مصادر أخرى بتوضيح نتائج الخطة التدريبية التي تشمل 2000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية في حال تم ترشيحهم وتعيينهم بالعمل نفسه هل سيترتب عليه فروقات بالرواتب، داعية إلى معالجة هذه النقطة حتى لا تتسبب في أي تداعيات مستقبلية.
وتساءلت عن فائدة الدورة عند تعيين الموظف من ناحيتي العلاوات أو المسمى الوظيفي، وهل الدورة ستدخل بنظام التوظيف المركزي لصاحب العلاقة ويكون مسجلا بها في النظام وهي مدتها لا تتجاوز شهرا أم لا.
وأكدت المصادر على أهمية التوافق على ميزانية خطة التدريب عما إذا كانت على حساب ميزانية ديوان الخدمة المدنية أم من ميزانية الجهات الحكومية، لافتة إلى أن ميزانية التدريب لديوان الخدمة المدنية تم إقرارها وعلى أساسها أعلن الديوان برنامج التدريب للموسم التدريبي المقبل، وذلك تحسبا من أي تباين في وجهات النظر حول من يتحمل الميزانية.
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