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7000 مواطن يسجلون للتوظيف وإجراءات فنية مكثفة لدعم موقع الديوان الإلكتروني

8/28/2024 7:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لمزيد من دعم الإجراءات الفنية على موقعه الإلكتروني لاستيعاب تسجيل 7000 مواطن من الباحثين الجدد عن عمل مع قرب بدء التسجيل للفترة الـ 88 للتوظيف 6 سبتمبر المقبل ولمدة 14 يوما.
وأوضحت أن الاستعدادات الفنية ممتازة، ولكن تحوطا في فترة 6 أيام التي يتزامن فيها تسجيل نحو 6000 مواطن باحث عن عمل مع تسجيل 1000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية والذي يبدأ 15 سبتمبر ويكون فيها تسجيل الباحثين عن عمل مازال مستمرا حتى 20 من الشهر ذاته.
وردا على مطالبة حملة المتوسطة والثانوية بتحديد المدة الزمنية النهائية المتاحة لهم للتسجيل أجابت المصادر: سيتم تحديد تاريخ انتهاء التسجيل قريبا.
وطالبت مصادر أخرى بتوضيح نتائج الخطة التدريبية التي تشمل 2000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية في حال تم ترشيحهم وتعيينهم بالعمل نفسه هل سيترتب عليه فروقات بالرواتب، داعية إلى معالجة هذه النقطة حتى لا تتسبب في أي تداعيات مستقبلية.
وتساءلت عن فائدة الدورة عند تعيين الموظف من ناحيتي العلاوات أو المسمى الوظيفي، وهل الدورة ستدخل بنظام التوظيف المركزي لصاحب العلاقة ويكون مسجلا بها في النظام وهي مدتها لا تتجاوز شهرا أم لا.
وأكدت المصادر على أهمية التوافق على ميزانية خطة التدريب عما إذا كانت على حساب ميزانية ديوان الخدمة المدنية أم من ميزانية الجهات الحكومية، لافتة إلى أن ميزانية التدريب لديوان الخدمة المدنية تم إقرارها وعلى أساسها أعلن الديوان برنامج التدريب للموسم التدريبي المقبل، وذلك تحسبا من أي تباين في وجهات النظر حول من يتحمل الميزانية.

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