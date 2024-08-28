الوسمي ترأس اجتماع مجلس شؤون الأوقاف واطلع على تقريري لجنة المشاريع الوقفية والتدقيق السنوي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثامر السليم
أعلنت الأمانة العامة للأوقاف أمس انعقاد اجتماع مجلس شؤون الأوقاف رقم 103 برئاسة وزير
العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي بمقر الأمانة بالدسمة.
وقال أمين سر مجلس شؤون الأوقاف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالأمانة العامة جاسم بوغيث إن المجلس ناقش العديد من الموضوعات وتم الاطلاع واعتماد عدة تقارير هي تقرير إنجازات وحدات العمل بالأمانة العامة للأوقاف للعام 2023، وتقرير إنجاز اللجنة الشرعية السنوي للعام 2023، ولجنة المشاريع الوقفية السنوي لعام 2023 إضافة إلى تقرير لجنة التدقيق السنوي للعام 2023.
وأضاف بوغيث أنه تم الاطلاع واعتماد تقرير ما تم إنجازه في السنة التحضيرية العام 2022 بوثيقة الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف للأعوام 2023 - 2028 تنفيذا لقرار مجلس شؤون الأوقاف 99، مبينا أن المجلس يجتمع أربع مرات سنويا على الأقل أو عند الحاجة، وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الأوقاف واقتراح السياسات العامة لها لاتخاذ القرارات اللازمة وتحقيق الأغراض التي أنشأت الأمانة من أجلها.
وأوضح أن المجلس معني برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف ووضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الأوقاف والمحافظة عليها، فضلا عن اعتماد التنظيم الداخلي للأمانة والنظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية إلى جانب اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف.
وأضــــــــاف أن مـــن اختصاصات المجلس أيضا اعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية واختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة والنظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام عن سير العمل في الأمانة والنظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الأمانة.
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