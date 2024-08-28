Thursday, 29 August 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوسمي ترأس اجتماع مجلس شؤون الأوقاف واطلع على تقريري لجنة المشاريع الوقفية والتدقيق السنوي

8/28/2024 7:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أعلنت الأمانة العامة للأوقاف أمس انعقاد اجتماع مجلس شؤون الأوقاف رقم 103 برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي بمقر الأمانة بالدسمة.
وقال أمين سر مجلس شؤون الأوقاف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالأمانة العامة جاسم بوغيث إن المجلس ناقش العديد من الموضوعات وتم الاطلاع واعتماد عدة تقارير هي تقرير إنجازات وحدات العمل بالأمانة العامة للأوقاف للعام 2023، وتقرير إنجاز اللجنة الشرعية السنوي للعام 2023، ولجنة المشاريع الوقفية السنوي لعام 2023 إضافة إلى تقرير لجنة التدقيق السنوي للعام 2023.
وأضاف بوغيث أنه تم الاطلاع واعتماد تقرير ما تم إنجازه في السنة التحضيرية العام 2022 بوثيقة الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف للأعوام 2023 - 2028 تنفيذا لقرار مجلس شؤون الأوقاف 99، مبينا أن المجلس يجتمع أربع مرات سنويا على الأقل أو عند الحاجة، وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الأوقاف واقتراح السياسات العامة لها لاتخاذ القرارات اللازمة وتحقيق الأغراض التي أنشأت الأمانة من أجلها.
وأوضح أن المجلس معني برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف ووضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الأوقاف والمحافظة عليها، فضلا عن اعتماد التنظيم الداخلي للأمانة والنظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية إلى جانب اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف.
وأضــــــــاف أن مـــن اختصاصات المجلس أيضا اعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية واختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة والنظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام عن سير العمل في الأمانة والنظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الأمانة.

MENAFN28082024000130011022ID1108613014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث