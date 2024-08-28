إجراءات موحدة لاستقبال طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عقدت اللجنة المركزية المشتركة برئاسة معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن فراس عادل اجتماعا لوضع الإجراءات الموحدة لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية والأمنية.
وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الاجتماع عقد في كلية «علي الصباح» العسكرية بحضور ممثلين عن الجهات العسكرية (الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام). وأضافت أن الاجتماع يهدف إلى وضع آلية لإجراءات استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية عن طريق إنشاء مركز للتسجيل والقبول الموحد للكليات والمعاهد العسكرية وتنظيم الشروط والضوابط وتطويرها لدى الجهات العسكرية الأربع.
MENAFN28082024000130011022ID1108613013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.