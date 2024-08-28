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إجراءات موحدة لاستقبال طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية

8/28/2024 7:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت اللجنة المركزية المشتركة برئاسة معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن فراس عادل اجتماعا لوضع الإجراءات الموحدة لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية والأمنية.
وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الاجتماع عقد في كلية «علي الصباح» العسكرية بحضور ممثلين عن الجهات العسكرية (الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام). وأضافت أن الاجتماع يهدف إلى وضع آلية لإجراءات استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية عن طريق إنشاء مركز للتسجيل والقبول الموحد للكليات والمعاهد العسكرية وتنظيم الشروط والضوابط وتطويرها لدى الجهات العسكرية الأربع.

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