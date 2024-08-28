ضعف المياه العذبة في 4 مناطق غدا الجمعة لمدة 8 ساعات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استمر مؤشر الأحمال الكهربائية أمس في تسجيل أرقام مرتفعة، حيث بلغ 17430 ميغاواط، غير ان الوزارة لم تلجأ الى القطع المبرمج.
ولفتت مصادر في الوزارة إلى أن تسجيل هذه الأحمال نتيجة زيادة الطلب على استهلاك التيار بسبب ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي بلغت 48 درجة مئوية.
إلى ذلك أدى خروج 3 مغذيات فرعية 11 ك.ف من محطة التحويل الرئيسية الزهراء E الى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من قطعة 1 بمنطقة الزهراء.
كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن القيام ببعض الأعمال في الشبكة المائية بشارع الغوص غدا الجمعة عند الساعة الثامنة مساء ولمدة 8 ساعات، مما يترتب عليه ضعف في المياه العذبة في مناطق هدية، والرقة، وفهد الأحمد والصباحية.
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