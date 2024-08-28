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ضعف المياه العذبة في 4 مناطق غدا الجمعة لمدة 8 ساعات

8/28/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمر مؤشر الأحمال الكهربائية أمس في تسجيل أرقام مرتفعة، حيث بلغ 17430 ميغاواط، غير ان الوزارة لم تلجأ الى القطع المبرمج.
ولفتت مصادر في الوزارة إلى أن تسجيل هذه الأحمال نتيجة زيادة الطلب على استهلاك التيار بسبب ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي بلغت 48 درجة مئوية.
إلى ذلك أدى خروج 3 مغذيات فرعية 11 ك.ف من محطة التحويل الرئيسية الزهراء E الى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من قطعة 1 بمنطقة الزهراء.
كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن القيام ببعض الأعمال في الشبكة المائية بشارع الغوص غدا الجمعة عند الساعة الثامنة مساء ولمدة 8 ساعات، مما يترتب عليه ضعف في المياه العذبة في مناطق هدية، والرقة، وفهد الأحمد والصباحية.

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