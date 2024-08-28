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17 وزيرة في مسيرة الحياة السياسية بالكويت دور ريادي في تعزيز التنمية

8/28/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت مسيرة الحياة السياسية في الكويت خلال العشرين عاما الماضية تعيين 17 وزيرة أسندت إليهن حقائب وزارية عدة أثبتن خلالها صواب الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة بجدارتهن المتميزة ودورهن الريادي والفاعل في تعزيز عملية التنمية في البلاد.
ومنذ 14 يونيو العام 2005 الذي شهد تعيين أول وزيرة في البلاد حتى اليوم توالى حضور المرأة الكويتية في الحكومات المتتابعة محققة إنجازات عديدة في الوزارات التي تولتها لتؤكد مكانتها الفاعلة وتترك بصمات واضحة في المناصب التي تبوأتها وتواكب التطورات الحاصلة في المنظومة التشريعية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
ولم تأت مسيرة نجاح المرأة الكويتية في المناصب المختلفة من فراغ بل كانت ثمرة سياسات رشيدة استمرت على مدار العقود الماضية إيمانا من القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تمكينها وتعزيز مكانتها باعتبارها جزءا أساسيا وأصيلا من المجتمع ومفتاحا للتقدم والنمو ومثالا يحتذى في التطور والكفاح في جميع المجالات.
وخلال العقود الماضية شغلت المرأة الكويتية العديد من المناصب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وديبلوماسية، إضافة إلى انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة، كما أثبتت مكانتها المتميزة في القطاع الخاص فتبوأت مناصب متعددة محليا وإقليميا وعالميا.
ومع صدور مرسوم أميري يوم الأحد الماضي يقضي بتعيين نورة الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تكون الحكومات الكويتية الـ 46 التي تشكلت منذ 1962 شهدت تولي 17 امرأة كويتية مناصب وزارية عدة لاسيما في وزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل.
وتعد د. معصومة المبارك أول وزيرة في تاريخ الكويت حين عينت في 14 يونيو العام 2005 وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية ثم أعيد تعيينها في المنصب نفسه في التاسع من فبراير العام 2006 فيما عينت وزيرة للمواصلات في 10 يوليو عام 2006 ثم وزيرة للصحة في 25 مارس عام 2007.
وشهدت الكويت أول حكومة تضم وزيرتين في 25 مارس عام 2007 حينما عينت نورية الصبيح وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي ود.معصومة المبارك وزيرة للصحة.
وفي 28 مايو العام 2008 عينت د.موضي الحمود بمنصب وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية، واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي.
وفي 23 يناير عام 2009 عينت الحمود وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية والصبيح وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي كما عينت الحمود في 29 مايو 2009 وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي.
وشهد يوم 8 مايو عام 2011 تعيين د.أماني بورسلي بمنصب وزيرة التجارة والصناعة فيما شهد يوم 13 ديسمبر في العام نفسه تعيينها وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وفي 19 يوليو عام 2012 عينت د.رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة، كما عينت في 11 ديسمبر العام 2012 وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 4 أغسطس عام 2013 عينت دشتي وزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية فيما عينت الرشيدي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 10 ديسمبر عام 2016 عينت هند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، فيما عينت د. جنان رمضان في 11 ديسمبر عام 2017 وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات إلى جانب تعيين الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.
وشهد يوم 17 ديسمبر عام 2019 تعيين ثلاث وزيرات للمرة الأولى، هن مريم العقيل وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، ود. رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، ود.غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية.
وفي 14 ديسمبر عام 2020 عينت د.الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية، كما عينت في 2 مارس عام 2021 وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي 28 ديسمبر عام 2021 عينت الفارس أيضا وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمرت في المنصب نفسه في الحكومة التي تشكلت في الأول من أغسطس عام 2022.
وفي الخامس من أكتوبر عام 2022 عينت الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات والمعلومات، فيما عينت هدى الشايجي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وفي 16 أكتوبر عام 2022 عينت د.أماني بوقماز وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومي البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وشهد يوم التاسع من أبريل عام 2023 تعيين بوقماز وزيرة للأشغال العامة والبغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة فيما عينت بوقماز في 18 يونيو 2023 وزيرة للأشغال العامة.
وفي 17 يناير عام 2024 عينت د.نورة المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية فيما شهد يوم 12 مايو 2024 تعيين المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية ود. أمثال الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الاسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب.

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