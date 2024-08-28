17 وزيرة في مسيرة الحياة السياسية بالكويت دور ريادي في تعزيز التنمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شهدت مسيرة الحياة السياسية في الكويت خلال العشرين عاما الماضية تعيين 17 وزيرة
أسندت إليهن حقائب وزارية عدة أثبتن خلالها صواب الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة بجدارتهن المتميزة ودورهن الريادي والفاعل في تعزيز عملية التنمية في البلاد.
ومنذ 14 يونيو العام 2005 الذي شهد تعيين أول وزيرة في البلاد حتى اليوم توالى حضور المرأة الكويتية في الحكومات المتتابعة محققة إنجازات عديدة في الوزارات التي تولتها لتؤكد مكانتها الفاعلة وتترك بصمات واضحة في المناصب التي تبوأتها وتواكب التطورات الحاصلة في المنظومة التشريعية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
ولم تأت مسيرة نجاح المرأة الكويتية في المناصب المختلفة من فراغ بل كانت ثمرة سياسات رشيدة استمرت على مدار العقود الماضية إيمانا من القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تمكينها وتعزيز مكانتها باعتبارها جزءا أساسيا وأصيلا من المجتمع ومفتاحا للتقدم والنمو ومثالا يحتذى في التطور والكفاح في جميع المجالات.
وخلال العقود الماضية شغلت المرأة الكويتية العديد من المناصب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وديبلوماسية، إضافة إلى انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة، كما أثبتت مكانتها المتميزة في القطاع الخاص فتبوأت مناصب متعددة محليا وإقليميا وعالميا.
ومع صدور مرسوم أميري يوم الأحد الماضي يقضي بتعيين نورة الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تكون الحكومات الكويتية الـ 46 التي تشكلت منذ 1962 شهدت تولي 17 امرأة كويتية مناصب وزارية عدة لاسيما في وزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل.
وتعد د. معصومة المبارك أول وزيرة في تاريخ الكويت حين عينت في 14 يونيو العام 2005 وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية ثم أعيد تعيينها في المنصب نفسه في التاسع من فبراير العام 2006 فيما عينت وزيرة للمواصلات في 10 يوليو عام 2006 ثم وزيرة للصحة في 25 مارس عام 2007.
وشهدت الكويت أول حكومة تضم وزيرتين في 25 مارس عام 2007 حينما عينت نورية الصبيح وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي ود.معصومة المبارك وزيرة للصحة.
وفي 28 مايو العام 2008 عينت د.موضي الحمود بمنصب وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية، واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي.
وفي 23 يناير عام 2009 عينت الحمود وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية والصبيح وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي كما عينت الحمود في 29 مايو 2009 وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي.
وشهد يوم 8 مايو عام 2011 تعيين د.أماني بورسلي بمنصب وزيرة التجارة والصناعة فيما شهد يوم 13 ديسمبر في العام نفسه تعيينها وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وفي 19 يوليو عام 2012 عينت د.رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة، كما عينت في 11 ديسمبر العام 2012 وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 4 أغسطس عام 2013 عينت دشتي وزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية فيما عينت الرشيدي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 10 ديسمبر عام 2016 عينت هند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، فيما عينت د. جنان رمضان في 11 ديسمبر عام 2017 وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات إلى جانب تعيين الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.
وشهد يوم 17 ديسمبر عام 2019 تعيين ثلاث وزيرات للمرة الأولى، هن مريم العقيل وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، ود. رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، ود.غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية.
وفي 14 ديسمبر عام 2020 عينت د.الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية، كما عينت في 2 مارس عام 2021 وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي 28 ديسمبر عام 2021 عينت الفارس أيضا وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمرت في المنصب نفسه في الحكومة التي تشكلت في الأول من أغسطس عام 2022.
وفي الخامس من أكتوبر عام 2022 عينت الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات والمعلومات، فيما عينت هدى الشايجي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وفي 16 أكتوبر عام 2022 عينت د.أماني بوقماز وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومي البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وشهد يوم التاسع من أبريل عام 2023 تعيين بوقماز وزيرة للأشغال العامة والبغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة فيما عينت بوقماز في 18 يونيو 2023 وزيرة للأشغال العامة.
وفي 17 يناير عام 2024 عينت د.نورة المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية فيما شهد يوم 12 مايو 2024 تعيين المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية ود. أمثال الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الاسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب.
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