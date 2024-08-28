وزير البلدية تسهيل معاملات المواطنين



ضرورة الانتهاء من المخطط الهيكلي الرابع ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده رفع مستوى النظافة من خلال وضع آلية مناسبة تواكب التطور والتوسع العمراني



بداح العنزي

أكد الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات وقرارات لتطوير آليات العمل وتسريع الإجراءات وتنفيذ المشاريع التنموية التابعة للبلدية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المشاري بقياديي البلدية أمس، حيث أكد من خلاله أهمية رفع مستوى النظافة في البلاد من خلال وضع آلية مناسبة تواكب التطور والتوسع العمراني من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية في بلدية الكويت والجهات المعنية بالدولة بتكثيف الجهود واستخدام أحدث التقنيات.

وأشار إلى ضرورة تعاون قطاعات البلدية والمجلس البلدي للانتهاء من اللوائح التنفيذية للمظلات والحدائق، والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال تطوير أعمال البلدية والانتهاء من تنفيذ المشاريع التنموية ومواكبة التطورات العالمية ومواجهة وحلحلة العالق منها، لاسيما الانتهاء من المخطط الهيكلي الرابع للدولة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

وشدد على ضرورة استخدام كل الوسائل التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية وربطها بالتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» لتسهيل الأعمال على المواطنين وتسريع الدورة المستندية للمعاملات من خلال التطبيقات والأدوات اللازمة، ووضع خطة عمل تلبي احتياجات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، والتقليل من الأعباء المالية وتوفير الوقت والجهد عليهم. ووجه نواب المدير العام إلى إعداد تقرير وتصور لكل قطاع على حدة وعرضه، للوقوف على آخر تطورات المشاريع والتأكد من تنفيذ الأعمال بالصورة المطلوبة ومواجهة العراقيل، إن وجدت، مؤكدا على متابعته الدورية عن كثب والمضي قدما في كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.











