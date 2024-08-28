وزير البلدية تسهيل معاملات المواطنين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ضرورة الانتهاء من المخطط الهيكلي الرابع ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده
رفع مستوى النظافة من خلال وضع آلية مناسبة تواكب التطور والتوسع العمراني
بداح العنزي
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات وقرارات لتطوير آليات العمل وتسريع الإجراءات وتنفيذ المشاريع التنموية التابعة للبلدية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المشاري بقياديي البلدية أمس، حيث أكد من خلاله أهمية رفع مستوى النظافة في البلاد من خلال وضع آلية مناسبة تواكب التطور والتوسع العمراني من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية في بلدية الكويت والجهات المعنية بالدولة بتكثيف الجهود واستخدام أحدث التقنيات.
وأشار إلى ضرورة تعاون قطاعات البلدية والمجلس البلدي للانتهاء من اللوائح التنفيذية للمظلات والحدائق، والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال تطوير أعمال البلدية والانتهاء من تنفيذ المشاريع التنموية ومواكبة التطورات العالمية ومواجهة وحلحلة العالق منها، لاسيما الانتهاء من المخطط الهيكلي الرابع للدولة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وشدد على ضرورة استخدام كل الوسائل التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية وربطها بالتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» لتسهيل الأعمال على المواطنين وتسريع الدورة المستندية للمعاملات من خلال التطبيقات والأدوات اللازمة، ووضع خطة عمل تلبي احتياجات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، والتقليل من الأعباء المالية وتوفير الوقت والجهد عليهم. ووجه نواب المدير العام إلى إعداد تقرير وتصور لكل قطاع على حدة وعرضه، للوقوف على آخر تطورات المشاريع والتأكد من تنفيذ الأعمال بالصورة المطلوبة ومواجهة العراقيل، إن وجدت، مؤكدا على متابعته الدورية عن كثب والمضي قدما في كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.
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