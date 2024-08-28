النائب الأول تحقيق الرقابة على سوق العمل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
النائب الأول مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من المعلومات المدنية للجمهور
استمرار الجهود لتحقيق الرقابة على سوق العمل عبر الزيارات والحملات التفتيشية على أماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحضور مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري وأعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعــــات المدرجة على جدول الأعمال والاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز العمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما اطلع على المعوقات التي تواجه العمل والحلول اللازمة لها.
ووجه اليوسف بمضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية التي تسهم في اختصار الوقت والجهد والربط الكامل بين الجهات المعنية في إطار عمل استراتيجي وفق المعايير والأنظمة المعلوماتية الحديثة.
من جهة أخرى، وفي إطار الجهود المستمرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في تعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة، ترأس أمس الأربعاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك بحضور مدير عام الهيئة العامة بالتكليف مرزوق العتيبي وأعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع رحب النائب الأول بالحضور، مثمنا ما يقومون به في تطوير آلية سوق العمل وتلبية احتياجاته بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع بحث الأعمال المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، كما اطلع على الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة وآلية التصدي بها.
وأكد اليوسف على استمرار الجهود المبذولة في تحقيق الرقابة على سوق العمل وذلك من خلال الزيارات والحملات التفتيشية وأماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات وضبط العمالة المخالفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية.
MENAFN28082024000130011022ID1108613009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.