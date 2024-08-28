النائب الأول تحقيق الرقابة على سوق العمل



النائب الأول مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من المعلومات المدنية للجمهور استمرار الجهود لتحقيق الرقابة على سوق العمل عبر الزيارات والحملات التفتيشية على أماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات



ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحضور مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعــــات المدرجة على جدول الأعمال والاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز العمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما اطلع على المعوقات التي تواجه العمل والحلول اللازمة لها.

ووجه اليوسف بمضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية التي تسهم في اختصار الوقت والجهد والربط الكامل بين الجهات المعنية في إطار عمل استراتيجي وفق المعايير والأنظمة المعلوماتية الحديثة.

من جهة أخرى، وفي إطار الجهود المستمرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في تعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة، ترأس أمس الأربعاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك بحضور مدير عام الهيئة العامة بالتكليف مرزوق العتيبي وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب النائب الأول بالحضور، مثمنا ما يقومون به في تطوير آلية سوق العمل وتلبية احتياجاته بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع بحث الأعمال المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، كما اطلع على الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة وآلية التصدي بها.

وأكد اليوسف على استمرار الجهود المبذولة في تحقيق الرقابة على سوق العمل وذلك من خلال الزيارات والحملات التفتيشية وأماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات وضبط العمالة المخالفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية.







