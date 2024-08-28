الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح ويداهم منزلا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن بلال التميمي، واعتلت سطح المنزل وتمركزت عليه.
وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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