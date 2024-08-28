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الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح ويداهم منزلا

8/28/2024 7:14:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن بلال التميمي، واعتلت سطح المنزل وتمركزت عليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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