الاحتلال يلحق أضرارا بمسجد في مخيم الفارعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - ألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا بمسجد في مخيم الفارعة جنوب طوباس، خلال عدوانها المتواصل على المخيم منذ فجر اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجّرت مرفقا أسفل مسجد أبو بكر الصديق في المخيم، ما أدى إلى حدوث أضرار واشتعال النيران في المسجد، علما أن حجم الضرر لم يتضح بالتفصيل نظرا للحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على المنطقة وخطورة وصعوبة التحرك والتنقل داخل المخيم.
ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وإحداث أضرار كبيرة في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين، وتزامنا مع ذلك يداهم المنازل ويحتجز سكانها ويعتدي على عدد منهم.
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