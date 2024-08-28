الاحتلال يلحق أضرارا بمسجد في مخيم الفارعة

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - ألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا بمسجد في مخيم الفارعة جنوب طوباس، خلال عدوانها المتواصل على المخيم منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجّرت مرفقا أسفل مسجد أبو بكر الصديق في المخيم، ما أدى إلى حدوث أضرار واشتعال النيران في المسجد، علما أن حجم الضرر لم يتضح بالتفصيل نظرا للحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على المنطقة وخطورة وصعوبة التحرك والتنقل داخل المخيم.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وإحداث أضرار كبيرة في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين، وتزامنا مع ذلك يداهم المنازل ويحتجز سكانها ويعتدي على عدد منهم.

ــ