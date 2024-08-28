الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل
التاريخ
8/28/2024 7:14:43 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مخيم العروب شمال الخليل.
وذكر شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان في شارع الشهيد عيد فضيلات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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