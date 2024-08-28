الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مخيم العروب شمال الخليل.

وذكر شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان في شارع الشهيد عيد فضيلات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.