إصابة ثلاثة شبان في عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم الفارعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - أصيب ثلاثة شبان، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال، وآخرين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
ويواصل الاحتلال عدوانه على مخيم الفارعة منذ فجر اليوم، حيث استشهد في وقت سابق أربعة مواطنين، وأصيب 8 آخرين في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة على المخيم.
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