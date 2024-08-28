إصابة ثلاثة شبان في عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم الفارعة

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - أصيب ثلاثة شبان، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال، وآخرين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مخيم الفارعة منذ فجر اليوم، حيث استشهد في وقت سابق أربعة مواطنين، وأصيب 8 آخرين في من طائرات الاحتلال المسيّرة على المخيم.