اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم
التاريخ
8/28/2024 7:14:42 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي، بأن المواجهات تركزت في محيط الجامع الكبير، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
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