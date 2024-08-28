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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم

8/28/2024 7:14:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن المواجهات تركزت في محيط الجامع الكبير، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

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