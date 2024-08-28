إصابة شابين برصاص الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (45 عاما) برصاص الاحتلال الحي في القدم، خلال مواجهات في مخيم عسكر القديم، وشاب (27 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات في مخيم بلاطة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، من حاجز بيت فوريك العسكري شرقا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في مخيمي عسكر القديم وبلاطة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الشابين بالرصاص الحي.
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