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إصابة شابين برصاص الاحتلال في نابلس

8/28/2024 7:14:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (45 عاما) برصاص الاحتلال الحي في القدم، خلال مواجهات في مخيم عسكر القديم، وشاب (27 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات في مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، من حاجز بيت فوريك العسكري شرقا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في مخيمي عسكر القديم وبلاطة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الشابين بالرصاص الحي.

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