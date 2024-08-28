قوات الاحتلال تغلق مدخل عش غراب في بيت ساحور

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل "عش غراب" شرق مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل "عش غراب" بالبوابة الحديدية، وعلقت عليه يافطة تحدد موعد فتحه الساعة الخامسة صباحا وإغلاقه الساعة السابعة مساء.
يشار أن قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية صعدت من اعتداءاتها على المركبات المارة من مدخل "عش غراب"، والمتجهة من وإلى محافظة الخليل، بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبها.
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