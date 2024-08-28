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قوات الاحتلال تغلق مدخل عش غراب في بيت ساحور

8/28/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل "عش غراب" شرق مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل "عش غراب" بالبوابة الحديدية، وعلقت عليه يافطة تحدد موعد فتحه الساعة الخامسة صباحا وإغلاقه الساعة السابعة مساء.

يشار أن قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية صعدت من اعتداءاتها على المركبات المارة من مدخل "عش غراب"، والمتجهة من وإلى محافظة الخليل، بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبها.

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