إصابة حرجة برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - أصيب مواطن بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوانه المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر اليوم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تتعامل مع إصابة حرجة لشاب بالرصاص الحي في منطقة وادي برقين في جنين، وتجري له عمليات إنعاش قلب ورئتين.
وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث اقتحمت عدة آليات للاحتلال وجرافات عسكرية المدينة من حاجز الجلمة العسكري باتجاه شارع الناصرة.
ويواصل الاحتلال تجريف وتدمير الشوارع والبنية التحتية في أحياء الجابريات والهدف والحارة الشرقية، بالإضافة إلى حصاره للمستشفيات وإعاقة حركة مركبات الإسعاف وتفتيشها، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية والمسيّرة في سماء المدينة.
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