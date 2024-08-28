إصابة حرجة برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - أصيب مواطن بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوانه المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر اليوم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تتعامل مع إصابة حرجة لشاب بالرصاص الحي في منطقة وادي برقين في جنين، وتجري له عمليات إنعاش قلب ورئتين.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث اقتحمت عدة آليات للاحتلال وجرافات عسكرية المدينة من حاجز الجلمة العسكري باتجاه شارع الناصرة.

ويواصل الاحتلال تجريف وتدمير الشوارع والبنية التحتية في أحياء الجابريات والهدف والحارة الشرقية، بالإضافة إلى حصاره للمستشفيات وإعاقة حركة مركبات الإسعاف وتفتيشها، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية والمسيّرة في سماء المدينة.