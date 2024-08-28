ماذا وراء إصرار إسرائيل على البقاء في ممر نتساريم؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تؤشر معطيات ميدانية وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين إلى إصرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين على البقاء في ممر نتساريم، رغم مخاطر أن يتسبب ذلك في عرقلة اتفاق وقف الحرب على القطاع وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

فقد شدد نتنياهو، في 20 أغسطس/ آب الجاري، على أن إسرائيل "وتحت أي ظرف لن تغادر ممر نتساريم ،الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ومحور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، واللذين سبق أن زعم أنهما "أصول استراتيجية" لاسرائيل.

ولفت إلى أن حكومته تتعرض لـ"ضغوط هائلة" بهذا الخصوص، في إشارة إلى رفض حماس القاطع لبقاء أي قوات إسرائيلية بممر نتساريم ومحور فيلادلفيا، ورفض مصر بصورة خاصة أي تواجد إسرائيلي في المحور الأخير.

هذا الإصرار من حكومة نتنياهو انعكس بطبيعته على المفاوضات الجارية من أجل إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى.

إذ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، الاثنين، بأن البقاء الإسرائيلي في ممر نتساريم تصدر قائمة مطالب أو أجندة فريق التفاوض الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي، رغم أنه يهدد بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية.

هذه التصريحات تعززها الخطوات الإسرائيلية الميدانية الجارية على الأرض.

فوفق ما ذكرته "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، بينت صور أقمار اصطناعية إقدام قوات الجيش الإسرائيلي على توسعة ممر نتساريم.

ونشرت الصحيفة صورا ولقطات فيديو تظهر أعمال توسعة جارية للممر، لافتة إلى إقامة 4 نقاط عسكرية كبيرة على طوله، بهدف توفير إقامة دائمة لمئات الجنود الإسرائيليين.

وبهدف تهيئة أعمال التوسعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات على جانبي الممر في الأيام الأخيرة.

في مارس/ آذار الماضي، أظهرت صور أقمار اصطناعية شروع الجيش الإسرائيلي في بناء ممر حمل اسم "طريق 749"، والذي يقسم شمال غزة عن جنوبها، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشبكة حينها إن صورة التُقطت في 6 مارس، أظهرت أن الممر الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، يمر بكامل وسط غزة بعمق حوالي 3 كيلومترات، وبطول نحو 6 كيلومترات بدءا من معبر كارني شرقي القطاع، وحتى غربي القطاع على البحر المتوسط.

ويجاور الممر منطقتي جحر الديك والمغراقة، ويقطعه شارع صلاح الدين من المنتصف، وتحده مدينتا الزهراء والأسرى من جنوبه الأوسط وجنوبه الغربي.

فيما يشغل حي الزيتون المساحة الكبرى من حدوده الشمالية، أما الجهة الشمالية الغربية للممر فتجاور منطقتي الصبرة والشيخ عجلين.

من جانبها، قالت تقارير عبرية إن هذا الممر مكون من 3 مسارات عرضية؛ الأول لعبور الآليات المجنزرة، والثاني للمركبات والسيارات رباعية الدفع، أما الثالث فقد بنيت عليه مواقع لمبيت الجنود الإسرائيليين وتخزين الأسلحة، والتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين.

وذكرت تلك التقارير أن الجيش الإسرائيلي أحاط الممر بسواتر أسمنتيه ضخمة وأخرى ترابية مرتفعة، مدعمًا بالعديد من أجهزة الرصد المتطورة، وأبراج للمراقبة، إضافة لتحليق طيران استطلاعي على مدار الساعة، وتمشيط مدفعي وناري في ساعات الصباح والمساء وما بينهما؛ بهدف تأمين نقطة الارتكاز على هذا المحور.

وتعود تسمية الممر إسرائيليا إلى مستوطنة تحمل الاسم ذاته "نتساريم"، أنشأتها إسرائيل عام 1972 نواة لمجموعة مستوطنات في غزة؛ استجابة لخطة قدمها أرئيل شارون عام 1971، حينما كان قائدًا للمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، والتي ضمت غزة؛ وكان الهدف منها تسهيل السيطرة الأمنية على القطاع.

ومع توالي ضربات المقاومة الفلسطينية على مجمع المستوطنات هذه في غزة، ومنها "نتساريم"، أمر شارون بعملية الإخلاء الطوعي لكل المستوطنين من القطاع عام 2005.

وحسب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وتقارير عبرية، تهدف تل أبيب من وراء البقاء في ممر نتساريم إلى تحقيق عدة أهداف.

يتمثل الهدف الأول في منع عودة المقاومون الفلسطينيون من جنوب غزة إلى شمالها؛ إذ تريد إسرائيل جعل شمال القطاع القريب من مستوطناتها الجنوبية منطقة عازلة وخالية من أي تهديد.

القناة الـ"12" العبرية ذكرت في تقرير لها مؤخرا هدفا آخر لإسرائيل من وراء هذا الممر، وهو جعله نقطة ارتكاز للجيش للتحرك سريعا وتنفيذ عمليات ضد أي "تهديد" من الفصائل.

كما سيسهل الممر مخطط بناء مستوطنات شمالي القطاع؛ حيث دعا أكثر من وزير إسرائيلي في الأشهر الأخيرة إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حينما جدد تلك الدعوة في 7 يونيو/ حزيران الماضي، خلال افتتاحه مركز "التوراة والأرض" في مجمع نيتسان الجنوبي، وذلك بعد مرور عقدين على الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة، في 2005.

وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، سبقه في تلك الدعوة حين دعا خلال مشاركته في فعالية بمستوطنة سديروت في 14 مايو/ أيار الماضي، إلى بناء مستوطنات في غزة بزعم "ضمان مكتسبات الحرب على القطاع، وتصحيح أخطاء الماضي"، في إشارة إلى تفكيك المستوطنات التي كانت مشيَّدة في غزة عام 2005 ضمن ما سُمى بـ"خطة فك الارتباط".

وهذا ما حذر منه رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة ألوف بن، في مقال مؤخرا، حيث اعتبر أن هدف الحرب التي يشنها نتنياهو هو احتلال قطاع غزة وليس إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وقال بن: "ستسيطر إسرائيل على شمال قطاع غزة، وتطرد الفلسطينيين الذين لا يزالون هناك، والذين يبلغ عددهم نحو 300 ألف نسمة .

وأضاف: "اليمين الإسرائيلي يريد كذلك إقامة مستوطنة يهودية في المنطقة (غزة)، تتمتع بإمكانات عقارية هائلة، وتضاريس ملائمة، وإطلالة على البحر، وقرب وسط إسرائيل".

وتابع: "لن يتم بناء مدينة يهودية كبيرة في غزة غدا، لكن التقدم سيتم فدانا فدانا، وبيتا متنقلا يليه بيت متنقل، وبؤرة استيطانية تلو أخرى، تماما كما حدث في مدينة الخليل" جنوب الضفة الغربية.

المصدر / الأناضول

