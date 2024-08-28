Thursday, 29 August 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 20 مواطنا منذ بدء عدوانه الواسع على الضفة

8/28/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 مواطنا على الأقل منذ بدء عدوانها الواسع على الضفة الغربية فجر اليوم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان، بأن هذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة، كما أن هذا المعطى متغير على مدار الساعة، هذا ويشار إلى أنّه ومن بين المعتقلين أطفال.

وأفاد البيان بأن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدات ومخيمات محافظات طولكرم، جنين، طوباس، ورام الله والبيرة، طالت العشرات من المواطنين، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق المواطنين، حيث تركت عمليات التعذيب والتنكيل آثارا واضحة على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا.

وأضاف البيان: "إلى جانب ذلك أعلن الاحتلال اليوم عن اعتقال العشرات من العمال المتواجدين في أراضي الـ48".

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

MENAFN28082024000205011050ID1108612960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث