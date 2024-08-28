الاحتلال يعتقل 20 مواطنا منذ بدء عدوانه الواسع على الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 مواطنا على الأقل منذ بدء عدوانها الواسع على الضفة الغربية فجر اليوم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان، بأن هذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة، كما أن هذا المعطى متغير على مدار الساعة، هذا ويشار إلى أنّه ومن بين أطفال.

وأفاد البيان بأن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدات ومخيمات محافظات طولكرم، جنين، طوباس، ورام الله والبيرة، طالت العشرات من المواطنين، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق المواطنين، حيث تركت عمليات التعذيب والتنكيل آثارا واضحة على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا.

وأضاف البيان: "إلى جانب ذلك أعلن الاحتلال اليوم عن اعتقال العشرات من العمال المتواجدين في أراضي الـ48".

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.