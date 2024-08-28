الرئيس التونسي يدعو إلى تكاتف الجهود لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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تونس / PNN - أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبنا في استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وشدد سعيّد على ضرورة تكاتف
الجهود لوضع حد لحرب الإبادة وللجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني كل يوم، إذ لا يمر يوم واحد إلا ويرتقي فيه عشرات الشهداء، فضلا عن التجويع والتنكيل بشتى الوسائل، مؤكدا أنه لا يمكن رفع التحديات التي تواجهها الأمة إلا متحدين.
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