الرئيس التونسي يدعو إلى تكاتف الجهود لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا

MENAFN - Palestine News ) تونس / PNN - أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبنا في استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

وشدد سعيّد على ضرورة تكاتف

الجهود لوضع حد لحرب الإبادة وللجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني كل يوم، إذ لا يمر يوم واحد إلا ويرتقي فيه عشرات الشهداء، فضلا عن التجويع والتنكيل بشتى الوسائل، مؤكدا أنه لا يمكن رفع التحديات التي تواجهها الأمة إلا متحدين.

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