نفايات العنب أفضل مادة حافظة

نفايات العنب أفضل مادة حافظة
التاريخ
8/28/2024 7:14:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة جنوب الأورال الروسية، أن مستخلص نفايات العنب تعد أفضل مادة طبيعية لحفظ الأطعمة، وهدفت الدراسة إلى تحديد أفضل مادة حافظة طبيعية، يمكن أن تحل محل المواد الكيميائية في حفظ المنتجات الغذائية، وفق ((تاس)).
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